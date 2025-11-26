Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева тайно развелась с мужем ресторатором Игорем Бухаровым, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванную приятельницу актрисы. Как она утверждает, развод был оформлен еще в 2019 году после 20 лет брака.

RTVI не удалось связаться с Гузеевой. Бухаров не стал отвечать на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию.

Гузеева в июле этого года рассказала в эфире «Давай поженимся!», что они с мужем «разбежались бы миллион раз», если бы не его ум и образование.

«Он истина в последней инстанции. Я все время говорю детям: “Ой, откуда я знаю? Слушайте, идите спросите у Игоря, он лучше знает”. Вот это так важно. Он лучше знает, о больше знает. Он друг, он был другом всегда», — сказала она.

Соведущая Роза Сябитова вставила реплику, что у Бухарова «адовое терпение». Гузеева возразила: «Я думаю, что адовое терпение у меня».

«Это же видимость, никто же не знает, что происходит за закрытыми дверями. И все думают, что Игорь такой белый и пушистый, а это я…» — продолжила она.

Сябитова предположила, что Гузеева и дома «не выключает» свой темперамент, который демонстрирует в программе. Но та снова возразила, что ведет себя «тише воды, ниже травы».

«Все близкие друзья, которые меня знают, все удивляются — два разных человека», — заключила Гузеева.

«КП» упомянула этот эфир в своей статье и выдвинула версию, что ведущая скрывает развод, чтобы «поддерживать имидж умудренной опытом жены, который важен для шоу». «Или же супруги все-таки помирились и сошлись, но не стали заново регистрировать отношения», — написала газета.

Гузеева и Бухаров поженились в 1999 году, у них есть общая дочь Ольга, которой сейчас 25 лет. Телеграм-канал Mash 7 ноября показал видеокадры беседы с Гузеевой в аэропорту по возвращении из Грузии, в ходе которой она рассказала, что Ольга весной вышла замуж и что у нее родилась дочка, которую назвали Ивой — «Евой по-русски». Ольга была рядом с матерью и пыталась прервать съемку, а также тянула мать за рукав, уводя от репортеров.