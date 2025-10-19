Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа, оправдав эту атаку якобы произошедшим накануне нападением боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС в нападении на ее солдат. Таким образом, заключенное на днях перемирие между сторонами оказалось нарушено.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что палестинские боевики якобы открыли обстреляли израильских солдат противотанковыми ракетами и из пушек, спровоцировав «массированную и обширную волну» авиаударов по десяткам целей.

Израильские СМИ со ссылкой на анонимное заявление авторитетного источника пишут, что гуманитарная помощь сектору Газа будет заблокирована «до дальнейшего уведомления» из-за предполагаемого «нарушения режима прекращения огня» со стороны ХАМАС. Израиль уже закрыл свои контрольно-пропускные пункты в секторе Газа для прохода гуманитарных конвоев, сообщают информагентства.

Корреспондент Al Jazeera в Газе утверждает, что боевые действия между палестинцами и израильскими военными начались из-за «столкновения ХАМАС с поддерживаемыми Израилем вооруженными группировками».

При этом военизированное крыло ХАМАС заверяет, что группировка придерживается соглашения о прекращении огня с Израилем и не знала о боестолкновении в Рафахе.

«Нам ничего не известно о каких-либо инцидентах или столкновениях в районе Рафаха, поскольку это красные зоны, находящиеся под контролем оккупационных сил, и связь с оставшимися там нашими группами была прервана с момента возобновления войны в марте этого года», — говорится в заявлении бригад «Кассам».

Al Jazeera передает, что один израильский авиаудар разрушил дом в лагере беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа, второй был нанесен по палатке с перемещенными лицами в районе Асдаа к северо-западу от Хан-Юниса. Также военная авиация Израиля обстреляла районы Абасан и Эз-Занна к востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

Агентство гражданской обороны сектора Газа утверждает, что жертвами этой атаки стали как минимум 11 человек. Представитель ведомства Махмуд Басаль сообщил, что шесть человек погибли в результате израильского удара по «группе мирных жителей» на севере анклава.

Больница мучеников Аль-Аксы сообщила о гибели двух человек, включая журналиста, в результате израильского авиаудара по зданию в Эз-Завайде, в центральной части сектора Газа. Источник в больнице Насера ​​заявил, что в результате израильской атаки на палаточный лагерь для перемещенных лиц в районе Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса погиб один палестинец и множество людей получили ранения.

По данным медицинских источников телеканала Al Jazeera, за пару недель с момента вступления в силу режима прекращения огня в результате израильских атак в секторе Газа погиб по меньшей мере 51 человек и как минимум 150 получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что авиаудары были нанесены после консультаций с высокопоставленными чиновниками Минобороны. Политические элиты давят на него с требованием возобновить полномасштабную войну.

В частности, лидер оппозиции и бывший член Совета безопасности Израиля Бени Ганц призвал премьера рассмотреть все варианты, «включая возвращение к военным маневрам». Экс-глава израильского правительства Нафтали Беннетт утверждает, что ХАМАС восстановил контроль над Газой и «должен быть уничтожен».

Представитель израильских военных заявил Reuters об «идее» создания альтернатив ХАМАСу — вооруженных группировок в секторе Газа при поддержке Израиля.

«Мы всегда говорили, что это прекращение огня не положит конец тому, что мы наблюдали последние два года. Это очень хрупкое прекращение огня, и оно может нарушиться в ту или иную сторону. Самое главное — добиться того, чтобы международные силы и миротворческая операция смогли обеспечить соблюдение режима прекращения огня», — заявил в интервью Al Jazeera аналитик Йосси Мекельберг.