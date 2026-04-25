Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг Словакии с «A+» до «A», при этом сохранив «стабильный» прогноз. Как сообщает Economx, решение было принято на фоне ухудшения экономических перспектив страны и сигнализирует о возросших рисках для национальной экономики.

Агентство аргументировало свое решение слабым экономическим ростом, высокими социальными и оборонными расходами, а также приближающимися парламентскими выборами, которые усложняют бюджетную консолидацию.

Согласно новому прогнозу S&P, в 2026 году рост ВВП Словакии составит всего 0,5% — это резкое ухудшение по сравнению с 1,3%, которые ожидались еще полгода назад. Краткосрочный рейтинг страны подтвержден на уровне «A-1».

«В своем анализе S&P указало, что высокая инфляция и бюджетная консолидация продолжат сдерживать внутренний спрос, в то время как внешний спрос остается вялым из-за геополитической неопределенности», — говорится в статье.

При этом агентство ожидает, что начиная с 2027 года словацкая экономика постепенно восстановится, и среднегодовой рост в период 2027—2029 годов составит около 1,9% благодаря запуску завода Volvo и улучшению как внутреннего, так и внешнего спроса.

Дефицит госбюджета Словакии, по прогнозам S&P, вырастет с 4,5% ВВП в 2025 году до 4,7% в 2026-м, а в среднесрочной перспективе достигнет 4,8% ВВП.

Государственный долг страны, который в 2024 году составлял 51% ВВП, к 2029 году может увеличиться до 62% ВВП.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что с 2027 года экономика страны, наоборот, ухудшит показатели из-за вступающего в силу запрета на импорт российского газа в Евросоюз. Он сообщал, что страна обратилась в связи с этим в суд. По его словам, решение было принято с нарушением норм ЕС и противоречит интересам отдельных государств, входящих в объединение.