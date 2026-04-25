США оказали давление на Великобританию, заставив ее разрешить продажу истребителей F-16 Аргентине. Как пишет Daily Mail, переговоры проходили на фоне растущих опасений по поводу изменения позиции Дональда Трампа по территориальному спору о принадлежности Фолклендских островов.

Поставка F-16 $35 млн за штуку была согласована еще администрацией Байдена в 2024 году. Несмотря на действующее с 1982 года британское эмбарго на поставки оружия в Аргентину, президент Хавьер Милей в декабре объявил о начале переговоров по пересмотру этих ограничений.

Вскоре после этого страна получила истребители, которые аргентинский лидер назвал «ангелами-хранителями». Представители МИД Великобритании, по данным Daily Mail, «весьма недвусмысленно» получили указание не препятствовать сделке.

«Один аргентинский источник сообщил, что США представили “убедительные” аргументы в пользу продажи на тайных переговорах с Великобританией, в то время как другие источники утверждают, что на Соединенное Королевство было оказано давление, чтобы оно позволило американцам продать истребители», — пишет газета.

Эта информация появилась на фоне заявлений Трампа, который на этой неделе намекнул на поддержку претензий Аргентины на Фолклендские острова.

Опасения усугубляются внутренней служебной запиской Пентагона, предлагающей пересмотреть дипломатическую поддержку «долгосрочных европейских имперских владений», включая Фолкленды.

Ветеран Фолклендской войны Саймон Уэстон назвал Трампа «школьным хулиганом», предупредив, что смена политики США может подтолкнуть Аргентину к новому вторжению.

Острова, население которых составляет около 3,5 тысячи человек, находятся под британским правлением с 1833 года, и на референдуме 2013 года 99,8% местных жителей высказались за сохранение этого статуса.