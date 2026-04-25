России следует ввести пошлины на экспорт в страны ЕС и направить вырученные средства на финансирование оборонно-промышленного комплекса. Об этом в мессенджере Max написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, с которым тот выступил на саммите лидеров ЕС на Кипре. Эстонский политик предложил обложить пошлинами весь российский импорт и направить эти деньги на восстановление Украины, сославшись на то, что даже замороженных российских активов на 210 млрд евро для этих целей недостаточно. По оценке украинского правительства, ООН, Еврокомиссии и Всемирного банка, восстановление страны обойдется в 500 млрд евро за 10 лет.

«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать “восстановление” какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», — написал Медведев.

По его оценке, подобный шаг спровоцирует рост цен на продукты питания в Европе, тогда как Россия получит дополнительные оружие для армии.

«Пусть у них там дорожают продукты питания, а у нас будет больше ракет, дронов, тяжелых управляемых планирующих бомб для СВО», — добавил он.

Предложение Михала — не первая подобная попытка Таллина. В ноябре 2025 года Эстония вместе с шестью другими странами призывала ввести тарифы на российскую сталь и удобрения, однако эта идея не вошла в 20-й санкционный пакет ЕС.

Евросоюз уже запретил значительную часть российского импорта и установил тарифы на зерно и удобрения, однако повышать пошлины на разрешенные товары с прямой целью финансирования Украины пока не стал.