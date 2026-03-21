Россия предлагала властям Венгрии инсценировать покушение на премьер-министра страны Виктора Орбана, чтобы поднять его рейтинг перед выборами, утверждает The Washington Post (WP) со ссылкой на документы. В Кремле заявили изданию, что эта информация не соответствует действительности.

Как пишет WP, предложение инсценировать покушение на Орбана якобы выдвинула Служба внешней разведки (СВР) России. В документах, на которые ссылается газета, утверждается, что представители российской спецслужбы предложили «фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании», сместив фокус «из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную» и сделав акцент на государственной безопасности, стабильности и защите политической системы. Эту стратегию, по утверждению газеты, в СВР якобы назвали «Переломный момент» (Gamechanger).

Российские власти заинтересованы в победе Орбана на парламентских выборах в апреле, указывает The Washington Post. Издание связывает это с тем, что Венгрия неоднократно препятствовала реализации ключевых политических инициатив ЕС и была для Москвы «связующим звеном с американскими консерваторами в надежде на создание нового постлиберального мирового порядка».

Власти Венгрии не заявляли о покушении на Орбана и не комментировали материал WP. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии газете назвал сведения о предложении Москвы инсценировать покушение на венгерского премьера «очередным примером дезинформации».

Парламентские выборы пройдут в Венгрии 12 апреля 2026 года. Главным оппонентом 62-летнего Орбана и фаворитом предвыборной гонки считается 45-летний Петер Мадьяр.