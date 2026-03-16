12 апреля 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых решится политическая судьба находящегося у власти 16 лет премьер-министра страны Виктора Орбана. Как венгры относятся к России и за что недолюбливают Украину, кто в Будапеште обвиняет Москву и Киев во вмешательстве в драматическую венгерскую предвыборную гонку и может ли Орбан стать дунайским Эрдоганом, RTVI рассказывает младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Артем Ильинский.

Как венгры сейчас относятся к России

Разные социологические опросы показывают разные результаты, но если говорить в целом, то никакой особенной русофобии в современной Венгрии нет. Конечно, никто не забыл то, что случилось в 1956 году, но об этом чаще вспоминают в памятные даты, когда все венгерские политики произносят ритуальные фразы, посвященные тем трагическим событиям.

Но к нынешней России все эти сюжеты уже не имеют никакого отношения. Наша страна давно принесла официальные извинения Венгрии на высшем уровне и дала тем историческим событиям исчерпывающую политическую оценку, поэтому этот конфликт в рамках двусторонних отношений давно исчерпан.

Сейчас венгры в большинстве своем достаточно нейтрально и спокойно относятся к России.

Конечно, такой симпатии к ней, как в соседней Сербии, здесь никогда не было и не будет. Но нет и такой откровенной неприязни, как в Чехии, которая до сих пор болезненно переживает драматические события 1968 года. Во время длительного правления Виктора Орбана отношения между Россией и Венгрией были исключительно деловыми и доброжелательными, так как никаких серьезных оснований для их ухудшения просто не могло появиться.

Удастся ли Орбану удержаться у власти

На фоне кризиса вокруг трубопровода «Дружба», резким ухудшением венгерско-украинских отношений и войны на Ближнем Востоке этот вопрос становится всё более и более актуальным. Примерно с 2024 года, когда оппозиционная партия «Тиса» довольно-таки уверенно вышла на политическую арену, очень многие наблюдатели как в Венгрии, так и в европейских странах, стали прогнозировать, что если Орбан и удержится у власти, то с минимальным перевесом в голосах.

Председатель правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» 62-летний Виктор Орбан занимает пост премьер-министра с 2010 года, до этого он был главой венгерского правительства в 1998-2002 годах. Его соперник — 45-летний Петер Мадьяр, бывший член партии «Фидес» и бывший муж бывшего министра юстиции от «Фидес» Юдит Варги — возглавляет созданную в 2022 году оппозиционную партию «Тиса» (Партию уважения и свободы) с 2024 года.

Но теперь на фоне внешнеполитической неопределенности, турбулентности национальной валюты и роста цен на топливо избиратель может сделать такой же выбор, что и в 2022 году. Тогда на фоне начала украинского конфликта большинство венгров проголосовали за коалицию партии «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии как вариант стабильного и понятного будущего в сложной мировой обстановке.

И хотя Мадьяр сейчас активно выступает по поводу Украины, для существенной части венгерского электората — консервативного сельского населения — он не очень понятен. Многие простые люди, уставшие от долгого правления Орбана и совсем недавно перешедшие на сторону оппозиции, могут изменить свое мнение, глядя на всё, что происходит теперь.

Многие рассуждают так — Мадьяр, конечно, был бы лучшим премьером, чем Орбан, но сможет ли он стабилизировать страну в условиях мировой турбулентности? А вот Орбан, будучи политиком старой закалки, сможет. Другое дело либеральный Будапешт, который всегда был в оппозиции к Орбану.

Поэтому сейчас обстановка в стране очень накалилась, и за месяц до выборов ситуация может развернуться в любую сторону. Даже не обсуждается, что правящая партия «Фидес» в коалиции с Христианско-демократической народной партией и оппозиционная «Тиса» в любом случае преодолеют пятипроцентный барьер и пройдут в парламент. Скорее всего, то же самое случится и с правой партией «Наша родина», возглавляемой бывшим журналистом Ласло Тороцкаи, но под большим вопросом судьба «Демократической коалиции» Клары Добрев и ее место в парламенте.

Главный вопрос в том, кто именно по итогам выборов сформирует правительство.

Разные статистические центры представляют совершенно полярные данные: проправительственные ресурсы указывают на лидирующие позиции Фидес (с отставанием Тисы в 10, а то и 15 пунктов), а оппозиционные социологические центры настаивают на лидирующем положении «Тисы» с отрывом от «Фидес» на примерно такое же количество пунктов. Однозначный лидер станет явным непосредственно перед самими выборами, а пока что ситуация примерно 50 на 50. Но прямо сейчас внешнеполитическая обстановка и настрой общества больше благоволят Орбану.

Расколото ли сейчас венгерское общество

Это мнение стало активно распространяться во время многочисленных предвыборных поездок Петера Мадьяра не только по крупным городам, но и по венгерским деревням и селам. На этом фоне многие европейские наблюдатели начали говорить, что на самом деле венгерское общество совсем не такое, каким его раньше представляли. То есть что это не страна, где большинство всецело поддерживает Орбана.

В принципе этого никогда и не было. Оппозиция в Венгрии, будь то либеральная, левоцентристская или правая, существовала всегда. Другое дело, что она была очень поляризированной, с разными точками притяжения, а у Мадьяра получилось в целом ее консолидировать, хотя и не все оппозиционные партии его поддержали. Лидеры некоторых из них, испытывая к Мадьяру политическую зависть (памятуя и о прошлом Мадьяра в рядах партии «Фидес») и считая того выскочкой, называют его вторым Орбаном.

Но называть нынешнее венгерское общество очень поляризированным и сравнивать его с американским было бы сильным преувеличением.

Одни венгры поддерживают Орбана, другие — Мадьяра, но их не разделяют какие-то непреодолимые противоречия, как республиканцев и демократов в США. Более того, между ними существует большая прослойка неопределившегося электората, который свой окончательный выбор, как правило, делает при непосредственном приближении дня выборов.

С одной стороны есть оппозиционный и либеральный Будапешт, мэр которого Гергей Карачонь представляет партию «Диалог — Партия зеленых». С другой стороны — традиционная, консервативная и сельская Венгрия, за голоса которой сейчас и борется Петер Мадьяр. Это очень заметно по его риторике, когда он, особенно в последнее время, стал всё чаще делать акцент на столь понятных простому венгру тезисах: защите венгерского суверенитета и венгерских национальных меньшинств, ограждении Венгрии от влияния извне и особом пути венгерского государства.

О влиянии украинского фактора

До сих пор партию «Тиса» подозревают в том, что она представляет собой проплаченный украино-европейский проект по свержению Орбана, а самого Мадьяра — киевским проектом. Но сам лидер оппозиции смотрит на Украину с довольно классической венгерской точки зрения: отношения Будапешта и Киева следует выстраивать исключительно в прагматичном и нейтральном тоне.

Как и для Орбана, так и для Мадьяра очень важным вопросом является судьба закарпатских венгров. Украина за все годы своей независимости почти ничего не делала для решения вопроса о правовом статусе венгерского национального меньшинства, что постоянно омрачало двухсторонние отношения.

Более того, в Закарпатье регулярно случались силовые акции с участием украинских националистов, направленные против местных венгров. В Киеве на такие инциденты старались не обращать внимания, а в Будапеште это вызывало крайнее возмущение. В этом вопросе Мадьяр стоит примерно на тех же позициях, что и Орбан.

Поэтому в случае победы Мадьяра на выборах не следует ожидать немедленного потепления отношений между Будапештом и Киевом.

Само венгерское общество и политические элиты страны не позволят это сделать, пока не будет решена проблема правового статуса венгров на Украине и не будут получены гарантии их мирному проживанию на территории Закарпатья.

Как изменятся отношения с Россией в случае победы Мадьяра

Петер Мадьяр всегда выступал за сведение отношений с Россией до минимума, подразумевая здесь в принципе полный разворот на сотрудничество и дружеские отношения только со странами Евросоюза. Что касается поставки энергоресурсов и строительства «Росатомом» АЭС «Пакш-2», то здесь Мадьяр говорит о необходимости снизить энергетическую зависимость от России и диверсифицировать российское влияние. Он не уточняет конкретных сроков отказа от российских ресурсов, но при этом оговаривается, что не нужно полностью отказываться от российского топлива, которое следует оставить в качестве резервного варианта.

Но, во-первых, нельзя просто так взять и отказаться от трубопровода «Дружба» или прекратить строительство АЭС «Пакш-2» — это не свет в комнате выключить. Любая энергетическая диверсификация может растянуться как минимум на 10-15 лет и обойтись в очень большую сумму. Во-вторых, совершенно непонятно, зачем это вообще делать, поскольку энергетическое сотрудничество с Россией выгодно прежде всего и самой Венгрии.

Совсем недавно Петер Мадьяр написал открытое письмо в адрес посольства России в Венгрии, где обвинил Москву в возможном вмешательстве в венгерскую предвыборную компанию. В рамках его прозападного курса такое поведение вполне логично.

Сейчас лидер венгерской оппозиции риторически ставит на одну доску Россию и Украину, обвиняя обе страны во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.

В первую очередь это относится, конечно, к России, но после скандальных заявлений Зеленского в адрес Орбана и перекрытия трубопровода «Дружба» Мадьяр и Украину тоже подвергает резкой критике.

Встанет ли Венгрия в общеевропейский строй при Мадьяре

Я всегда с некоторой иронией относился к риторике сторонников Орбана, которые называли Мадьяра агентом Брюсселя. Нынешний лидер венгерской оппозиции никогда в принципе и не скрывал своих прозападных настроений и всегда выступал за бóльший диалог с Евросоюзом. Это ни для кого не секрет, и не стоит искать здесь заговора. В условиях того, что Венгрия с 2004 года является страной-членом Евросоюза, как-то глупо называть ее политика агентом этого самого Евросоюза.

Я думаю, что Евросоюзу личность Виктора Орбана была очень выгодна в качестве этакого Enfant terrible, всегда имевшего свое особое мнение практически по всем вопросам. Особенно это проявилось, конечно, на фоне миграционного кризиса 2015 года и вопроса возможного расширения Евросоюза на Западных Балканах и постсоветском пространстве. Орбан в диалоге с Брюсселем всегда ходил по очень тонкому льду, при этом прекрасно понимая пределы дозволенного и никогда не переступая определенных граней.

Однако в нынешних турбулентных условиях венгерский премьер стал фигурой, которая чересчур лихо раскачивает европейскую лодку, поэтому надобность в нем со стороны Брюсселя постепенно отпадает на фоне того, что Евросоюз призывает своих членов к сплочению. Несмотря на то, что Орбан и сам всегда оставался ярым прозападным политиком, его стратегия действовать сразу на нескольких флангах утомляет и вызывает непонимание всё бóльшего количества стран-членов Евросоюза.

В таких обстоятельствах Мадьяр может стать для Евросоюза очень удобной фигурой, способной немного усмирить непокорную Венгрию.

От него в Брюсселе ожидают большей договороспособности, чем от Орбана, особенно в вопросах прозрачности выборов и соблюдения норм демократии. Хотя трения в отношениях Будапешта и Брюсселя в любом случае сохранятся — уж такова традиционная особенность венгерской внешней политики на европейском направлении.

Может ли Орбан в случае поражения стать президентом и переписать конституцию под себя

Нет сомнений, что нынешний венгерский премьер этот вариант рассматривает очень активно — в декабре 2025 года уже были приняты определенные поправки, по которым отстранить президента от должности стало сложнее. Теперь это решается не простым большинством парламента, а в ходе проверки Конституционного суда. Но даже принимая во внимание возможную подготавливаемую почву, никто не позволит Орбану этого сделать — ни венгерское общество, ни Евросоюз.

Такая очевидная попытка отчаянно цепляться за власть настроит против него абсолютно всех. Все-таки Венгрия — это не Турция, которая не состоит в Евросоюзе. Можно предположить, что нынешний венгерский премьер и сам понимает, что ему не удастся стать дунайским Эрдоганом. Подобный сценарий в случае попытки его реализации может обернуться для Виктора Орбана полным и окончательным крахом. Поэтому в любом случае скорее Дунай потечет вверх, чем Венгрия останется прежней.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции