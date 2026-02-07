В ходе предвыборного мероприятия в Сомбатхее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является не просто противником, а врагом Венгрии. По его словам, это связано с тем, что украинская сторона продолжает настаивать на запрете импорта российских энергоносителей, угрожая основополагающим интересам страны.

Орбан призвал Киев понять, что он должен оставить свои попытки добиться от Брюсселя запрета на получение дешевых российских энергоносителей. «Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом», — сказал он.

Ранее Венгрия и Словакия объявили о намерении опротестовать решение Совета Евросоюза окончательно запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что если по итогам апрельских парламентских выборов к власти придут оппозиционные политические силы, они могут отказаться от российских энергоносителей и тем самым навлечь на экономику страны «трагические» последствия.

Сам Орбан неоднократно заявлял, что Россия является для Венгрии надежным поставщиком топлива, обеспечивающим ее энергетическую безопасность, поэтому Будапешт считает неразумным жертвовать связями с Москвой ради альтернативных вариантов, которые вызывают сомнения.

Венгерский премьер также обвинял Киев в попытках повлиять на предстоящие в стране парламентские выборы и предупреждал, что Венгрия не даст Украине войти в состав ЕС как минимум в ближайшие сто лет. Его советник допускал, что в Европе будет создан «союз скептиков» в отношении Украины.