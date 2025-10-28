Скептически настроенный по Украине альянс мог бы формировать альтернативные мнения по нескольким вопросам, связанным с конфликтом. Об этом первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил в беседе с «Лентой.ру».



«Это крайне важно. Потому что сегодня западная пресса пытается делать все для того, чтобы показать единство мнений всех руководств всех стран по украинскому кейсу», — отметил он.

Парламентарий добавил, что создание такого блока вполне реализуемо. По его словам, необходимо, чтобы альянс предусматривал «окошко», в которое могли бы обращаться другие государства в случае расхождения мнений по каким-то вопросам.

О желании сформировать скептически настроенный по отношению к Украине альянс сообщил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан, пишет Politico.

«Я думаю, что это произойдет — и будет более заметным», — сказал он.

Балаш Орбан вспомнил о «Вышеградской четверке», состоящей из Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, которая раскололась после начала спецоперации России на Украине. Теперь, по мнению советника, в новый блок следует включить три страны — Венгрию, Чехию и Словакию.

Издание уточняет, что создание такого альянса может существенно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержки Украины. Однако до формирования этого блока «еще далеко».

Ранее Германия призвала Венгрию арестовать президента России Владимира Путина, если тот посетит столицу, где у него была запланирована встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. В Берлине напомнили об ордере Международного уголовного суда (МУС), обязательство которого Будапешт якобы еще исполняет.

Венгрия ратифицировала Римский статут в 2001 году. Весной 2025-го венгерский парламент одобрил выход страны из договора.

Весной 2023 года МУС выдал ордеры на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, подозревая их в незаконной депортации детей с территории Украины.

В 2024 году суд в Москве заочно арестовал зампреда МУС Рейн Алапини-Гансу, а в феврале Трамп ввел санкции против прокурора, выписавшего ордер на Путина.