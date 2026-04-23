Москва видит, что ЕС выдвигает требования, направленные на «антагонизацию Сербии с Россией», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией. То есть ставится вопрос: или вы продолжаете ориентироваться на членство в ЕС, на некую общность с Евросоюзом, но при одном условии, что вы рвете все отношения с РФ, присоединяетесь к санкциям и так далее. Или вы продолжаете дружественные, прагматичные отношения с РФ, но тогда забываете о европейской перспективе», — пояснил Песков.

По словам Пескова, такая постановка вопроса неприемлема, поскольку каждая страна, в том числе Сербия, суверенна в своем выборе и может развивать свои отношения со всеми государствами во всех направлениях.

«Мы не сомневаемся, что сербы четко будут руководствоваться своими интересами во всей этой истории, непростой», — добавил представитель Кремля.

Ранее газета Politico сообщила, что ЕС рассматривает возможность приостановки выделения Сербии финансовой помощи в размере до €1,5 млрд. По информации издания, среди причин были названы системный «откат» демократических реформ в стране и тесное сотрудничество с Россией.