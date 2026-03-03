Крепостного права в России нет, а чтобы удерживать сотрудников, надо составлять более грамотные и приемлемые трудовые договоры, так как последние в некоторых случаях заменили «рабовладение и опричнину». Так в беседе с RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал идею бизнесмена Германа Стерлигова разрешить работникам (в основном молодым) увольняться только раз в году, чтобы те не «скакали как блохи по работам».

«Крепостное право в нашей стране отменено в 1861 году, и с тех пор его у нас нет», — коротко напомнил депутат.

При этом, продолжил парламентарий, у зумеров (рожденные примерно с конца 1990-х до начала 2010-х — прим. RTVI) действительно есть «чрезвычайный уровень инфантильности» и они «внешне напоминают не очень жизнеспособных людей».

Однако депутат выразил уверенность, что со временем они «перевоспитаются и на жизнь по-другому взглянут».

«А чтобы они не увольнялись на следующий день, пусть с ними подписывают трудовое соглашение. Наверное, пришли работать на фирму Германа Львовича и, видимо, уволились. Вот поэтому нужно подписывать трудовой контракт», — подчеркнул Милонов.

Он добавил, что более щадящие контракты помогут сформировать у молодых сотрудников трудовую дисциплину без принуждения.

«К великому сожалению, современные формы юридических обязательств, такие как кредитные и трудовые договоры, с лихвой заменяют собой крепостное право, рабовладение и опричнину», — сказал депутат.

Ранее Стерлигов заявил изданию «Абзац», что в России стоит ограничить право работника увольняться одним разом в год — в определенный день.

«Нужно вернуть Юрьев день. Каждый был свободен уходить раз в году. Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам», — заявил бизнесмен, назвав эту традицию «прекрасной» и полезной прежде всего для самой молодежи.

По его мнению, ограничение на увольнение заставит работодателей вкладываться в обучение сотрудников, а тех — ответственнее подходить к выбору места работы.