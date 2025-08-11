Португальский футболист, форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной, модели Джорджине Родригес, с которой он состоит в отношениях уже девять лет. Об этом девушка сообщила в соцсетях, опубликовав фото, на котором на ее руке запечатлено кольцо с крупным бриллиантом.

«Да, я хочу. В этой и всех остальных жизнях», — говорится в подписи к публикации.

Помолвочное кольцо на пальце Родригес мгновенно взорвало соцсети. Эксперты предполагают, что это овальный или «подушковидный» бриллиант весом 15-20 карат в классической оправе с дополнительными камнями по бокам. Стоимость такого кольца оценивается в $2-5 млн, а если оно создано такими брендами как Harry Winston, Graff или Cartier, цена может быть еще выше.

У Роналду и Родригес пятеро детей. Старший сын, Криштиану-младший, родился 17 июня 2010 года. Мать мальчика неизвестна — футболист самостоятельно воспитывал сына с рождения. 4 июня 2017 года у спортсмена появились близнецы — девочка Ева и мальчик Матео. Они были рождены суррогатной матерью.

C Родригес Криштиану состоит в отношениях с 2016 года. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Их младшая дочь, Белла Эсмеральда, появилась на свет 18 апреля 2022 года. Модель активно участвует в воспитании всех детей Роналду. Она неоднократно подчеркивала, что считает Криштиану-младшего, Еву и Матео своими детьми и любит их так же сильно, как родных дочерей.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с 2023 года. До этого он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». Спортсмен пять раз побеждал в Лиге чемпионов и пять раз получал «Золотой мяч».