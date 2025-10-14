В Баку состоялась встреча зампредседателя правительства России Алексея Оверчука и зампредседателя Кабинета министров Азербайджана Шахина Мустафаева. Это первая встреча подобного уровня после потепления отношений между странами и публичного замирения глав России и Азербайджана, после жесточайшего политического кризиса, который продолжался восемь месяцев.

Несмотря на заморозку в отношениях, отметили вице-премьеры обеих стран, товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2025 году увеличился на 13,5%, и уже достигнул $3,35 млрд.

Также, по данным кабинета министров Азербайджана, объем перевозок по международному транспортному коридору «Север—Юг» за девять месяцев 2025 года вырос на 8,3%.

Стороны отметили и успешную реализацию совместных проектов в инвестиционной, промышленной, транспортной, энергетической и таможенной сферах, а также подчеркнули важность развития инфраструктуры вдоль коридора «Север—Юг» и увеличение грузопотоков по нему.

Оверчук и Мустафаев отдельно отметили трехстороннюю встречу Азербайджана, Ирана и России в Баку, где также обсуждались вопросы взаимодействия в сфере транспорта, энергетики и таможни.

Вице-премьеры выразили уверенность, что достигнутые во время нее договоренности помогут усилить региональное партнерство.