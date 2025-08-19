Как стало известно RTVI, доли в компаниях задержанного в Шереметьево сооснователя сети магазинов Nikita Efremov Никиты Ефремова в феврале 2025 года были заложены в пользу торговой группы «Магнит». Если уголовное дело пойдет по худшему для Ефремова сценарию, сеть супермаркетов может превратиться во владельца салонов по продаже спортивной обуви и одежды.

В компании «Магнит» RTVI ответили, что она «ведет постоянную работу с рядом блогеров в рамках общей стратегии компании по поддержке новых российских брендов, в том числе с Никитой Ефремовым».

«В контексте этих планов доли в его компаниях были взяты в залог», — пояснили в «Магните», отказавшись отвечать на другие вопросы.

RTVI уже сообщал о том, что Останкинский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения после его задержания в аэропорту «Шереметьево». Блогера и торговца модной одеждой и обувью подозревают в причастности к сбору средств на финансирование ФБК*.

Для Ефремова, который на собственном сайте характеризует свой бизнес как «крупнейший проект, связывающий сотни тысяч людей, интересующихся миром моды и уличной культуры», задержание, по всей видимости, стало неожиданным.

Еще пять дней назад в своем YouTube-канале он рассказывал и показывал детали путешествия по Японии с рэпером Бастой (Василием Вакуленко), общий шопинг и обзор достопримечательностей. Сегодня в комментариях этого выпуска уже появились предложения снять сюжет на тему «Как правильно вести себя в камере».

Ответ на вопрос о том, что привело к задержанию явно далекого от политики продавца кроссовок, может крыться в деталях его бизнеса. Он включает в себя три компании — ООО «Ефремов групп», ООО «Ефремов интернет», ООО «Ефремов чисто».

«Ефремов групп» — основной оператор бизнеса Никиты Ефремова — упоминается на сайте блогера, где размещены каталог, адреса магазинов и тд.

ООО «Ефремов интернет» — структура для продвижения товаров в сети, зарегистрированная в Сколково.

ООО «Ефремов чисто» — компания, продвигающая услуги химчистки и реставрации для приобретенной обуви.

Официальная совокупная выручка компаний по итогам 2024 года — 73,2 млн рублей, чистая прибыль — 6,5 млн рублей. Здесь не учтены показатели юрлица в Дубае, где существует одноименный магазин (найти его данные в реестре DIFC RTVI не удалось).

Ефремову принадлежит по 50% в ООО «Ефремов групп» и ООО «Ефремов чисто», его партнером выступает Дмитрий Шапкин. В химчистке Ефремов владеет 25%, оставшиеся 75% распределены между Шапкиным, Владимиром Дорофеевым и Дмитрием Киселевым.

В январе 2025 года ООО «Ефремов групп» сменило регистрацию с Москвы на Санкт-Петербург. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, это произошло 5 января. Для бизнеса Ефремова это не было нонсенсом, так как ООО «Ефремов чисто» изначально — в 2023 году — было зарегистрировано как раз в Петербурге.

Но далее произошли более радикальные изменения. 11-12 февраля 2025 года, по данным СПАРК, все доли Никиты Ефремова в его компаниях были заложены в пользу краснодарского ООО «Сельта». Доли заложил только блогер, его партнеры этого не сделали.

Головной компанией ООО «Сельта» является ПАО «Магнит» — сеть одноименных супермаркетов. «Сельта», называющая себя на своем сайте «крупнейшей транспортной компанией в Российской Федерации», является перевозчиком «Магнита» и одновременно владеет рядом смежных бизнесов сети, в том числе рекламным оператором «Гастроном медиа».

Зачем «крупнейшей транспортной компании в России» понадобились доли в «крупнейшем проекте» мира моды и уличной культуры — неизвестно. RTVI также направил запрос в компанию «Сельта».

Заложив доли, Ефремов не сделал этого с главной ценностью своего бизнеса — товарным знаком. Согласно данным СПАРК, оба бренда, которые использует сеть Ефремова, — Ne Nikita Efremov и Nikita Efremov, — с августа 2024 года принадлежат задержанному напрямую. Не стоит исключать, что именно вопрос об обладании этими знаками вызвал радикальные изменения в жизни Ефремова.

* Признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен