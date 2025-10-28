После выхода репортажа RTVI, компания — владелец крупнейшего в Подмосковье комплекса по переработке отходов “Восток”, заявила, что намерена устранить неприятный запах, на который жалуются местные жители. Правда лишь в “пределах зоны ответственности предприятия”.

В компании «ЭкоЛайн» заявили, что КПО «Восток» завершает «устройство системы активной дегазации» на первых двух “картах” полигона. Картами называются участки свалки, примыкающей к “Востоку”. Ввод системы должен, уверены в компании, «исключить негативное воздействие на окружающую среду», но только «в зоне ответственности предприятия».

Как утверждает «ЭкоЛайн», Мособлэкомониторинг (МОЭМ) фиксирует значительное снижение концентрации вредных веществ «уже на этапе подготовительных работ к запуску дегазации».

Здесь необходимо отметить, что санитарно-защитная зона КПО составляет один километр, а на удушливый запах жалуются на существенно большем расстоянии. Так деревня Поцелуево, где инфаркты и отеки Квинке жители связывают с влиянием свалочного газа, находится в трех километрах от КПО, а Егорьевск, в котором также сильно чувствуется запах, расположен вообще в 30 километрах от “Востока”.

При этом, комментируя репортаж RTVI, в «ЭкоЛайне» подчеркнули, что «любой специфический запах (что не делает его обязательно вредным) автоматически ассоциируют с КПО «Восток», несмотря на нахождение в городском округе Егорьевск большого числа производственных предприятий, в том числе: птицефабрик, очистных сооружений, мясокомбинатов, полимерных и деревообрабатывающих производств».

Напомним, что помимо запаха, RTVI также обратил внимание и на скорость заполнения полигона мусором. Сейчас на КПО «Восток» уже заполнены три первые карты, и готовятся к открытию четвертая и пятая. При этом проектная документация предполагала, что два первых участка наполнятся лишь к 2033 году. В «ЭкоЛайне» такое быстрое исчерпание карт связывают с работами по усиленной “пересыпке «хвостов» для предотвращения выхода биогаза». «Хвосты” — это мусор, который нельзя переработать или утилизировать, а можно только захоронить.

«Слой изоляционного грунта был увеличен вдвое. <…> Проектная мощность трех карт (1, 2 закрыты, 3-я — действующая) — 6 639 000 тонн, реально размещено 4 300 000 тонн, остальные два миллиона — грунт, которым пересыпана карта захоронения», — заявили в «ЭкоЛайне».

В компании также уточнили, что на переработку идет 10-15% вторсырья, поступившего на КПО, подчеркнув, что это «максимальный показатель в стране».

При этом «захоронение «хвостов» не превышает 47,2%», — добавили в “ЭкоЛайн”. Таким образом, можно сделать вывод, что на свалку отправляется почти половина мусора, поступающего на КПО.