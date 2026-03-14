На Калужском шоссе микроавтобус врезался в припаркованный автобус с детьми. Девять человек пострадали, сообщает ТАСС.

Авария произошла на 45 км Калужского шоссе в районе деревни Красная Пахра. По данным ГУ МВД России по Москве, водителю микроавтобуса Volkswagen стало плохо за рулем, после чего он врезался в припаркованный автобус с детьми. Затем иномарку развернуло, и в нее врезались другие машины. «Осторожно, Москва» пишет, что в момент столкновения в автобусе находилось около 20 детей.

В результате ДТП пострадали девять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Как рассказал собеседник агентства, шестерых человек, которые ехали в микроавтобусе Volkswagen, госпитализировали. Одного пассажира минивэна с тяжелыми травмами увезли в больницу на вертолете, сообщает агентство «Москва».

Еще трое пострадавших из припаркованного автобуса, в том числе двое детей, отказались от госпитализации, рассказал источник ТАСС. По данным агентства «Москва», это учительница и двое подростков.

В микроавтобусе, предварительно, находились граждане Киргизии, которые ехали в область на работу, а в припаркованном автобусе — дети, направлявшиеся на экскурсию, пишет ТАСС.

Прокуратура организовала доследственную проверку по факту аварии.

Утром 14 марта на Калужском шоссе произошло еще одно ДТП — в районе деревни Десна. По предварительным данным столичной прокуратуры, водитель такси не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребенок.