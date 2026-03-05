В новосибирском аэропорту Толмачево директора фирмы — подрядчика регионального правительства задержали по делу о хищении 9,6 млн рублей при реконструкции поликлиники. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Имя задержанного и название компании в релизе ведомства не называются. По данным Mash Siberia, речь идет о директоре строительной компании «АСК» Сергее Векличе.

В 2023 году подведомственное Минстрою региона «Управление капитального строительства» заключило с «АСК» госконтракт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на реконструкцию поликлиники Колыванской центральной районной больницы.

По версии прокуратуры, директор «АСК» похитил выделенные на проект бюджетные средства в размере 9,6 млн рублей, заменив оборудование более дешевым. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее прокуратура обнаружила нарушения при строительстве еще одного объекта «АСК» — физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное, который возводится с 2024 года в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

Здание должно было открыться в конце декабря 2025 года, однако подрядчик сорвал сроки «из-за бездействия», заявили в прокуратуре. Завершение строительства идет с отставанием, при этом Минстрой региона и «Управление капитального строительства» «неэффективно контролируют и координируют ход работ на объекте», добавили в надзорном ведомстве.

В частности «из-за формализма работников» госзаказчика и сетевой организации в физкультурном комплексе долго не могли провести электричество. В связи с нарушениями прокурор Новосибирской области Александр Бучман внес представление министру строительства Дмитрию Богомолову, а также начальнику «Управления капитального строительства» и главе Венгеровского муниципального округа.

По данным NGS, всего с компанией «АСК» заключено десять госконтрактов на сумму 1,4 млрд рублей. С 2023 года фирма находится в процессе банкротства.