Склад со стройматериалами горит в подмосковном поселке Некрасовский, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным прокуратуры Московской области, предварительная площадь возгорания 15 тыс. квадратных метров.

«В поселке Некрасовский огонь охватил складское помещение. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, силы и средства наращиваются», — говорится в сообщении МЧС.

ТАСС отмечает, что на складе хранятся стройматериалы и сантехника.

Очевидцы рассказали «Осторожно, Моска», что животных оперативно вывели из конюшен. К месту возгорания уже прибыли бригады МЧС — они приступили к тушению.

Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств пожара.

«В настоящий момент идет тушение пожара, данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений», — сказано в сообщении ведомства.

«Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы», — добавили в ведомстве.