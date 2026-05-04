Президент Тайваня Лай Циндэ прибыл с необъявленным визитом в небольшое королевство Эсватини в Южной Африке— одну из 12 стран мира, официально поддерживающих дипломатические отношения с Тайбэем. Пекин назвал его «крысой» и обвинил в том, что он «прокрался» в страну, сообщает Reuters.

Визит состоялся 2 мая, накануне 40-летия правления короля Эсватини Мсвати III (до 2018 года государство называлось Свазиленд. — Прим. RTVI).

Ни тайваньская, ни эсватинийская стороны не объявляли о нем заблаговременно: Лай прилетел на самолете правительства Эсватини. Анонимный высокопоставленный чиновник тайваньской службы безопасности пояснил, что модель «объявил только после того, как прилетел» широко применяется в дипломатии высокого уровня и позволяет снизить «неопределенные риски возможного вмешательства внешних сил».

Месяцем ранее Тайвань уже пытался организовать этот визит, однако был вынужден его отменить: по версии Тайбэя, Китай добился того, что три страны Индийского океана — Сейшельские Острова, Маврикий и Мадагаскар — отозвали разрешение на пролет самолета Лая. Тогда отмена вызвала критику в адрес Пекина со стороны США и обеспокоенность ЕС, Великобритании, Франции и Германии.

На этот раз президент Тайваня встретился с королем Мсвати III и обратился к нему с заявлением о суверенитете Тайваня.

«Республика Китай, Тайвань, — суверенное государство. Тайвань принадлежит миру. 23 миллиона жителей Тайваня имеют право взаимодействовать с миром, и ни одна страна не вправе — и не должна пытаться — помешать Тайваню вносить вклад в мировое развитие», — заявил Лай.

Пресс-служба главы островной администрации сообщила, что Тайвань «не позволит вытеснить себя с международной арены». «Тайвань и Эсватини — непоколебимые союзники, вместе прошедшие через многие испытания», — отмечается в заявлении. Тайбэй сообщил, что в повестке переговоров значились три ключевые задачи — процветание в сфере безопасности, экономическое процветание и процветание в области цифровых технологий. «Наша страна придерживается международных норм, основанных на верховенстве права, и выступает за взаимную выгоду и совместное процветание в рамках международного сообщества. Этот визит служит конкретным свидетельством приверженности Тайваня совместно со всеми единомышленниками делу поддержания международного порядка», — говорится в документе.

Поздно вечером в субботу Канцелярия по делам Тайваня Госсовета КНР осудила визит в резких выражениях.

«Презренное поведение Лай Циндэ — как крыса, перебегающая дорогу, — неизбежно вызовет насмешки международного сообщества», — говорится в заявлении официального представителя ведомства.

В ответ тайваньский Совет по делам материкового Китая, занимающийся политикой в отношении Пекина, заявил, что Лай не нуждается в разрешении КНР на поездки. «Базарная брань Канцелярии по делам Тайваня невыносимо скучна», — добавили в ведомстве.

Конфликт уходит корнями в давний спор: Китай считает Тайвань своей территорией, не имеющей права на межгосударственные отношения. Тайбэй эту позицию отвергает. Пекин требует от всех стран прекратить любые контакты с островом.