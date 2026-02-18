В Татарстане обрушилась кровля одного из корпусов распределительного центра «Магнит» в городе Зеленодольске, пострадала женщина, сообщила районная администрация.

Инцидент произошел на улице Машиностроителей, информация о нем поступила в МЧС в 10:16. Изначально сообщалось, что площадь обрушения составила 100 кв. м, позже ГУ МЧС по Татарстану уточнило, что она увеличилась в пять раз — до 540 кв. м.

Пострадавшую женщину госпитализировали. В Минздраве заявили, что она находится в состоянии средней степени тяжести, пишет «Казань онлайн».

Из здания эвакуировали 29 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию объекта. К месту происшествия направлены 82 человека и 27 единицы техники. К поиску возможных пострадавших привлечены кинологи.

По предварительной информации, причиной обрушения крыши стала «снеговая нагрузка», заявили в прокуратуре республики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).

Надзорное ведомство проверит соблюдение градостроительного законодательства при вводе здания в эксплуатацию, а также законодательства в сфере охраны труда.

Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить контроль над содержанием крыш на фоне обильных снегопадов и предупредил, что нарушители будут наказаны. По его словам, ситуация находится под жестким надзором прокуратуры.