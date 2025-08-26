Из детского лагеря под Новосибирском, который закрыли за антисанитарию и угрожающие условия для детей, срочно вывезли 122 ребенка из Томской области, получивших бесплатные путевки в рамках госконтракта. Об этом рассказала РИА Томск глава регионального департамента семьи и детей Наталья Извекова. Что выявила проверка в лагере и как происходили нарушения — в материале RTVI.

Госконтракт на 4 млн для детей участников СВО

Речь идет о лагере «Лето» в селе Завьялово Искитимского района Новосибирской области, работающего с 2021 года. На сайте он описывается как частный летний лагерь «с большой живописной территорией реликтового парка (площадью 4 гектара) на берегу реки Каракан», имеющий статус санаторно-оздоровительного.

На сайте сказано, что в лагере работает «блестящий педагогический состав», а его территория круглосуточно охраняется лицензированным ЧОП, имеет систему видеонаблюдения по всему периметру и тревожную кнопку вызова Росгвардии. Родителям обещают, что их детям будет обеспечено комфортное проживание в номерах на 6-10 человек, «вкусное и сбалансированное» пятиразовое питание с дополнительной «витаминизацией», а также помощь квалифицированного медика с полным комплектом необходимых лекарств.

Основателем и гендиректором лагеря «Лето» является индивидуальный предприниматель Анастасия Мудрицкая, которую сайт представляет как «эксперта в образовании». Она также руководит лагерем круглогодичного действия в деревне Бурмистрово того же района Новосибирской области.

«За годы работы зарекомендовали себя как добросовестного партнера в сфере реализации государственных контрактов», заявлено на сайте.

Детям из Томской области достались 122 путевки в лагерь в Завьялово за счет областного бюджета. Их раздали дошкольникам, детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников и ветеранов военной операции на Украине.

Как пояснил томский департамент семьи и детей, ИП Мудрицкая выиграла в открытом конкурсе и стала исполнителем госконтракта на отдых 122 томичей с трансфером туда и обратно за счет бюджета. Сумма контракта превысила 4 млн рублей.

«Полная антисанитария, крысы табунами»

Смена в «Лете» началась 17 августа. Однако уже через несколько дней в лагерь нагрянула проверка по жалобам местного коллектива и родителей. Как оказалось, в реальности условия в лагере не только не соответствовали рекламным, но и представляли угрозу для детей из-за «грубых нарушений» при организации отдыха.

«Проверкой выявлена угроза жизни и здоровью 148 детей, пребывающих в лагере. <…> По требованию прокуратуры деятельность лагеря приостановлена, приняты меры к вывозу несовершеннолетних с его территории», — сообщила 21 августа прокуратура Новосибирской области.

Днем ранее Искитимская межрайонная прокуратура внесла представление организатору лагеря. Одновременно паблик «Жизнь Томска» во «ВКонтакте» опубликовал письмо Виктории Литвиновой, которая представилась неофициальным директором лагеря. По ее словам, она работала там с 7 по 19 августа без оформления договора и прочих документов. Женщина объяснила, что согласилась на такие условия «от своей юридической безграмотности».

Литвинова утверждает, что она и коллектив стали инициаторами проверки в лагере и пригласили телевидение, чтобы все нарушения и жалобы были зафиксированы.

«Сейчас я выступаю в интересах детей, а также их родителей. Более того, я сама как родитель тоже пострадала. Я оплатила за своего ребенка путевку 49 000 руб. и от условий лагеря, как и вы, возмущена!» — написала она.

Экс-директор рассказала, что очевидные недочеты и дефекты спешно устранили лишь накануне приезда комиссии 19 августа.

Она перечислила главные нарушения:

— Отсутствие охраны

Вместо обещанных «лицензированных охранников ЧОП» работают «простые парни, что живут в селе», при этом камер наблюдения на корпусах нет, а на главных воротах камера не работает, написала Литвинова. Две недели охрана вообще отсутствовала, затем работал один 15-летний подросток, утверждает она.

«Территория очень большая и не охраняемая получается. А это страшно», — говорится в письме.

— Отсутствие врача и лекарств

По словам Литвиновой, заболевшие дети лежали в лазарете без какого-либо присмотра, лекарства выдавала сама основательница лагеря Анастасия Мудрицкая, фельдшера привезли для осмотра только после обращения в прокуратуру, но и тот провел его некачественно.

«В данных условиях очень высокий риск на заболевания вшей, чесотки, а также кишечной инфекции! Животы уже болят у детей. В июле детей рвало», — написала она.

— Отсутствие поваров, антисанитария на кухне

По словам экс-директора, повара отсутствовали в последние дни из-за того, что Мудрицкая не платила им зарплату с июля. Также Литвинова написала, что нарушались условия хранения фруктов и овощей, вода в кулерах на самом деле наливалась из-под крана.

«Полная антисанитария, творится просто ужас. Крысы бегали. Одна хоть отравилась. Посуду мыть было некому. Крысы завелись, потому что мусор не вывозился вовремя. А когда приехали забирать его, у нас нет разнорабочих! И мусор так и остался на территории лагеря», — рассказала она.

На видео Литвинова показала кухонное помещение с дохлой крысой на полу.

«Я уже неделю отработала, они здесь пешком ходили табунами, а сейчас [крыса] лежит мертвая, а вот лежит отрава», — продемонстрировала женщина.

— Холод в душевой

Как сообщила Литвинова, вода в бойлерах не успевала нагреваться на такое количество детей, а на улице было теплее, чем в помещении — из-за этого дети простужались.

— Нарушение правил пожарной безопасности

В частности, обогреватели в помещениях работали всю ночь, утверждает она.

— Отсутствие условий комфорта и гигиены

По словам женщины, одеяла, матрасы и подушки не подвергались никакой чистке и обработке, в комнатах не было ни тумбочек, ни шкафов. Она сняла на видео обстановку одной из комнат, где на дощатом полу стоит 11 железных коек, в том числе двухэтажных, с грязными матрасами, тумбочек нет, вещи хранятся под кроватями.

— Работа без официального оформления и необходимых справок

Большая часть сотрудников лагеря не были трудоустроены, не имели договоров, медицинских книжек и справок об отсутствии судимости, написала экс-директор. Она добавила, что договоры выдали только вечером перед приездом комиссии, «задним числом составленные».

Сами условия работы она назвала «ужасными».

«Работа без выходных, т.к. нет кадров, нехватка рабочих! Просто издевательство над людьми. Люди боятся уйти, потому что не рассчитают», — сказано в письме.

— Случаи воровства и конфликтов

Экс-директор также рассказала, что в лагере происходили воровство и жесткие конфликты из-за того, что там объединили детей из разных социальных категорий, в том числе состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

«Дети воруют, было массовое избиение мальчика (т. к. мама не написала заявление, это нигде не предали огласке), дети портят имущество лагеря. Нарушают правила лагеря. Подвергают себя опасности и других детей. И на мой вопрос, почему мы не можем их отправить домой, Мудрицкой Анастасией Филипповной был дан ответ, что это повлечет проверки, а также убытки. Запись разговора есть. Получается, она заботится о деньгах, а не о безопасности детей», — заключила экс-директор.

Вечером 21 августа департамент семьи и детей Томской области сообщил, что его представители посетили лагерь и провели проверку при взаимодействии с прокуратурой района, Министерством труда и социального развития Новосибирской области и другими контролирующими органами.

«Еда у детей с плесенью»

На фоне проверки новосибирский портал «Горсайт» узнал об условиях в лагере «Лето» от старшей сестры 14-летней девочки из Томска, получившей путевку. Ее сестра Анастасия рассказала, что путевку выдала соцзащита, при этом на фото все выглядело «прилично», и отзывы на сайте лагеря были хорошие. Недостатки и нарушения стали всплывать уже на месте.

«Что рассказала сестра: приемы пищи задерживают на несколько часов, все холодное, маленькие порции, нет медика и охранника. Сегодня родители создали беседу, куда выложили видео — на территории бегают крысы, а еда у детей с плесенью», — рассказала Анастасия.

Она сообщила, что с сестрой нельзя связаться, так как у детей отбирают телефоны и выдают только перед обедом и ужином. Девочки живут в комнатах по 16 человек, там есть четыре шкафа и одна тумбочка на всех.

При этом в группе лагеря во «ВКонтакте» опубликован пост от 16 августа, где десять детей рассказывают на видео, как им нравится это место. В числе прочего они отмечали вкусную еду в столовой. Однако на фото, присланных «Горсайту», запечатлены волос в супе и «гнилые продукты в темной подсобке».

«Мы оказались заложниками ситуации»

Вечером 22 августа глава департамента семьи и детей Наталья Извекова написала на своей странице во «ВКонтакте», что все томские дети вернулись домой.

«Мы понимаем, что сорванный отдых стал разочарованием и для детей, и для вас [родителей]. Но хочу отметить: мы все (департамент по вопросам семьи и детей) так же, как и вы, оказались заложниками этой ситуации. Все путевки были предоставлены в рамках заключенного контракта, и мы не могли предположить такую недобросовестность поставщика. Мы рассчитывали, что дети получат достойный отдых в прекрасном красивом месте. К сожалению, ожидания не оправдались…» — объяснила она.

Извекова пообещала приложить максимум усилий, чтобы подобное не повторилось. Она заверила, что дети вернулись «в хорошем настроении» и восприняли все произошедшее как «захватывающее приключение».

«Детей по факту вернули в город с пятницы на субботу ночью [в ночь на 23 августа], все 122 ребенка уже в городе. Они вернули всех детей, там два автобуса “ТомскТур” привезли ребятишек. Они должны были приехать раньше, но один по дороге сломался, вернулся позже. По факту в районе 03:00 дети были по домам, их встречали здесь в городе централизованно», — рассказала чиновница РИА Томск.

По данным агентства, департамент планирует вернуть все средства, затраченные на путевки, и прорабатывает вопрос о предоставлении детям, чей отдых был сорван, других путевок.