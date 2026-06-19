Корпус стражей исламской революции (КСИР) сформировал в Ираке скрытые боевые группы для атак на государства Персидского залива, где есть американские военные базы. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на восемь иракских источников — двух военных чиновников, представителя силовых структур и пятерых командиров местных вооруженных группировок.

По данным агентства, три или четыре ячейки, каждая из которых включает около десяти элитных бойцов-шиитов, в период с 20 апреля по 17 мая провели не менее семи беспилотных атак с пустынных позиций вблизи южноиракских городов Басра и Самава. Целями стали объекты в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Главная особенность новых структур — их прямое подчинение КСИР в обход устоявшихся сетей проиранских вооруженных формирований в Ираке. Часть бойцов была привлечена из рядов «Исламского сопротивления Ирака» — зонтичного объединения радикальных шиитских группировок с тысячами участников. Однако новые ячейки действуют за пределами его командной вертикали, отмечает Reuters.

«Новые группы, созданные КСИР, выглядят более компактными, идеологически закаленными и жестко управляемыми — это отражает необходимость Ирана экономить ресурсы в условиях экономического давления», — заявил агентству бывший генерал иракской армии и эксперт по шиитским вооруженным формированиям Джасим аль-Бахадли.

По его словам и оценкам двух депутатов от шиитского правящего альянса, КСИР, по всей видимости, взял под прямой контроль новые структуры именно в тот момент, когда ряд крупных иракских группировок начал сигнализировать о готовности сложить оружие, опасаясь давления со стороны администрации Трампа. В этом месяце сразу две значимые шиитские организации — «Асаиб Ахль аль-Хак» и бригады «Имам Али» — объявили о начале сдачи оружия государственным структурам.

«Вместо того чтобы поддерживать широкую сеть хорошо финансируемых группировок, Иран, судя по всему, делает ставку на ограниченное число более радикализированных кадров, готовых работать при скромном финансировании, — с упором на лояльность, отрицаемость причастности и оперативный эффект, а не на массовый набор», — добавил аль-Бахадли.

Иракские силовые структуры располагают лишь ограниченными данными об этих группах, однако ведут работу по установлению их цепочек командования. По сведениям источников Reuters, в состав ячеек входят бойцы, которые специализируются в сфере беспилотных технологий и защищенных коммуникаций.

Конкретные цели и реакция Багдада

Согласно трем иракским источникам в сфере безопасности, новые группировки провели не менее трех атак на Кувейт, две — на Саудовскую Аравию и две — на ОАЭ. Удары по Саудовской Аравии и ОАЭ были перехвачены; данные об их конкретных целях источники не подтвердили. В числе известных объектов атак в Кувейте — авиабаза Али Аль-Салем, где дислоцированы американские военные, и военный терминал международного аэропорта страны.

В связи с ударами Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ выразили протест через иракских послов.

Иракские власти также расследуют возможную причастность новых группировок к атаке 17 мая: беспилотник спровоцировал пожар на атомной станции Барака в ОАЭ, сообщают источники Reuters. В тот же день Эр-Рияд заявил, что перехватил три дрона, вошедших в воздушное пространство страны со стороны Ирака.

Новый премьер-министр Ирака Али аль-Заиди, вступивший в должность в прошлом месяце, осудил обе атаки как «уголовные преступления» и пообещал провести совместное расследование с пострадавшими странами. По словам иракских чиновников, КСИР прибег к схеме с новыми ячейками именно для того, чтобы сохранить возможность правдоподобно отрицать свою причастность и снизить давление Вашингтона на Багдад с требованием разоружить проиранские формирования.

Сделка есть, ракеты остались

Информация о создании тайных ячеек в Ираке появилась на фоне соглашения из 14 пунктов, подписанного 18 июня президентом США Дональдом Трампом и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Документ предусматривает 60-дневное перемирие и начало переговоров о постоянном урегулировании, в том числе по ядерной программе Ирана.

Однако соглашение не затрагивает ни иранские ракеты, ни беспилотники — и именно это вызвало наибольшее раздражение у союзников США в регионе. Во время войны страны Персидского залива подверглись массированным иранским ракетным и беспилотным ударам: под удар попали аэропорты, энергетические объекты, отели и военные базы.

«Они ничего и не ждали, но все равно разочарованы», — заявил The New York Times старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне Хусейн Ибиш.

Кроме того, Трамп на пресс-конференции в рамках саммита G7 во Франции заявил, что Иран должен иметь возможность располагать некоторым количеством баллистических ракет, поскольку они есть и у соседних государств.

Это резко контрастировало с заявлениями, звучавшими в первые дни войны: тогда госсекретарь Марко Рубио говорил, что США наносят удары по Ирану, чтобы «устранить угрозу со стороны иранских баллистических ракет малой дальности».

«У них не будет этих баллистических ракет, и у них не будет беспилотников, чтобы угрожать нам, — отметил тогда глава Госдепа. — Цель миссии — лишить их возможности использовать баллистические ракеты для угроз соседям, нашим базам и нашему присутствию в регионе».

Доцент исторического факультета Кувейтского университета Бадер аль-Саиф заявил The New York Times, что исключение из соглашения иранских ракет и беспилотников показывает, что США «действуют не в наших интересах». По его убеждению, Иран уже сейчас восстанавливает ракетный и беспилотный потенциал и использует финансовые выгоды от сделки для наращивания этих вооружений. В меморандуме о взаимопонимании, как называют соглашение американские и иранские чиновники, говорится, что Министерство финансов США выдаст исключения для экспорта иранской сырой нефти, нефтепродуктов и их производных.

Правительства Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии и Катара отказались от комментариев. ОАЭ в официальном заявлении напрямую не прокомментировали отсутствие в соглашении положений об иранских ракетах и беспилотниках, однако подчеркнули, что поддерживают усилия, в том числе американские, по защите людей в регионе от последствий конфликта и требуют полного соблюдения сделки.

По мнению бывшего американского дипломата Марка Сиверса, работавшего в нескольких странах Ближнего Востока, у государств Залива в нынешней ситуации остаются два основных пути: наращивать вложения в технологии ПВО и одновременно усиливать дипломатию с Ираном. «Это главные варианты, которые сейчас лежат на столе», — сказал он.

Ибиш предположил, что правительства стран Залива, вероятно, будут обращаться к Украине и Южной Корее за советами по противодействию ракетам и беспилотникам.

По его словам, региональные государства все чаще задаются вопросом, как именно Вашингтон теперь вписывается в их доктрину национальной безопасности. Если США в ближайшие 12 месяцев не предпримут шагов, чтобы вновь убедить союзников в своей надежности, местные власти могут начать всерьез прорабатывать постепенный уход от прежней зависимости от американской защиты.

Раздражение стран Залива связано не только с тем, что сделка не ограничивает иранские ракеты и беспилотники, но и с тем, что это подрывает доверие к США как к долгосрочному гаранту безопасности региона. Впрочем, поиск полноценной замены, по оценке эксперта, займет одно-два десятилетия, так что в ближайшей перспективе странам Залива все равно придется сохранять тесные связи с США.