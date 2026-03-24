Женщина должна сама принимать решение об аборте, исходя из собственной ситуации. Об этом на заседании Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент RTVI.

«Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. [Пусть] посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает», — заявил парламентарий.

Он отметил, что это «самый правильный подход», а не давление на женщин.

«Послушайте. Кто будет рожать? Кто будет воспитывать, кто будет грудью кормить? Женщина. Ну и пускай она [сама] решение примет, исходя из той ситуации, какая у нее сложилась. Наша задача — помочь, создать условия, чтобы это решение состоялось в пользу ребенка. Вот о чем хотелось бы сказать всем желающим решить демографическую проблему: решайте каждый в своей семье», — сообщил председатель ГД.

Он также поддержал заявление депутата Госдумы Ксении Горячевой о том, что на женщин не должно оказываться давление в таких вопросах.

«Спасибо, Ксения Александровна. Вы абсолютно правильно говорите <…> И особенно в таком вопросе не надо создавать тревожную атмосферу. Только через любовь, через уважение, а там как Господь сподобит», — заключил Володин.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для России и назвал это ответом на «демографический вызов», с которым сталкивается весь мир.

Глава государства призвал россиян не откладывать «счастье деторождения» и обзаводиться потомством в молодости, потому что «потом оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи».

При этом Путин отметил, что решение завести ребенка должно быть «частным, личным делом» будущих родителей и приниматься без стороннего давления. Государство же, со своей стороны, должно обеспечить, чтобы появление ребенка повышало статус семьи, а не ухудшало ее жизненные условия.