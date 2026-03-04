Депутат Госдумы от «Единой России» Римма Утяшева посоветовала женщинам становиться многодетными до 27 лет — по ее словам, с 22 до 27 лет «можно троих родить спокойно». Об этом она заявила на встрече в Курултае (Госсобрании) Башкирии на тему повышения рождаемости и улучшения демографии в республике.

В приветственном слове она напомнила, что в Башкортостане 2026 год объявлен «Годом большой и дружной семьи», и сказала, что депутатский корпус, министерства и ведомства «проводят большую работу» для многодетных семей.

«Многодетность всегда была опорой нашей России», — подчеркнула депутат. Она добавила, что по принятому Госдумой закону семья с тремя детьми уже считается многодетной.

«Как врач акушер-гинеколог говорю: 22—27 лет, вот за эти годы можно троих родить спокойно. А потом от души еще до 47-ми на ваше желание», — сказала Утяшева.

Что касается мужчин, то у них, по ее словам, «репродуктивное здоровье бесконечное».

«Многодетная семья — это малая Россия, они могут вместе и вопросы-трудности решать, в многодетных семьях свои праздники, свои ритуалы <…>. Я желаю, чтобы в нашей республике было много многодетных семей», — подытожила она.

У самой Риммы Утяшевой двое детей, отмечается на странице о ней на сайте «ЕР».

Утяшева, представляющая Башкирию в Госдуме, является членом парламентского комитета по охране здоровья. Она имеет степень кандидата медицинских наук, является заслуженным врачом Республики Башкортостан. С 1992 по 2008 год работала заместителем главврача по лечебной работе роддома №4 в Уфе.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для России и назвал «традиции многодетности» ответом России на «демографический вызов», с которым сталкивается весь мир.

Глава государства призвал россиян не откладывать «счастье деторождения» и обзаводиться потомством в молодости, потому что «потом оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи».

При этом Путин отметил, что решение завести ребенка должно быть «частным, личным делом» будущих родителей и приниматься без стороннего давления. Государство же, со своей стороны, должно обеспечить, чтобы появление ребенка повышало статус семьи, а не ухудшало ее жизненные условия.