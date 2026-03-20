Правительство стремится пополнить бюджет в том числе за счет штрафов для водителей без ОСАГО, но те найдут способ уклониться от этого, и больших сумм казна не получит. Такое мнение в беседе с RTVI выразил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Госдума 17 марта единогласно приняла закон, позволяющий штрафовать водителей без полиса ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации — не более одного штрафа в сутки. Размер санкции остался прежним: 800 рублей за первичное нарушение, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей — за повторное. Ключевое новшество в том, что прежняя редакция закона позволяла выписывать штраф за каждую фиксацию камерой, то есть теоретически несколько раз в день, теперь это ограничено одним разом. Одновременно заработает новое программное обеспечение «Паутина», которое будет автоматически проверять наличие страховки у автомобилей, попавших в объективы камер.

Как сообщили телеграм-каналу Baza в Российском союзе автостраховщиков, в 2025 году доля незастрахованных транспортных средств составила 25%, хотя реально выезжают на дороги не более 15% из них. В абсолютных цифрах это от 2,8 млн до 4 млн водителей.

По подсчетам Baza, теоретический максимум штрафных сборов в случае, если все нарушители в один день попадут под камеры, составит до 3,2 млрд рублей. Более реалистичная оценка — 100—320 млн рублей в день до момента, пока нарушители не приобретут полис.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ведомостями» оценил минимальный годовой эффект для бюджета в 30 млрд рублей.

Газета отмечает, что средняя стоимость годового полиса ОСАГО в 2025 году составила 7274 рубля — на 5% ниже уровня 2024 года. Гендиректор «Зетта страхование» Игорь Фатьянов прогнозирует, что на начальном этапе полис купят около 5% водителей-нарушителей, и этот показатель постепенно вырастет до 10%.

Арефьев в беседе с RTVI раскритиковал такой подход, заявив, что правительство «дало команду абсолютно всем министерствам» искать деньги для бюджета.

«И легче всего их найти в карманах наших граждан в виде штрафов. Сейчас Госдума работает только над одним Кодексом об административных правонарушениях. Каждое заседание Госдумы мы принимаем все больше и больше штрафных санкций по всем видам деятельности. <…> Есть в физике такое понятие: сила действия равна силе противодействия. Вот насколько будет сжиматься пружина вокруг автолюбителей, настолько она сильно и будет разжиматься», — заявил депутат.

По его мнению, эффект от новых мер будет минимальным.

«Водители все равно найдут возможность, как уйти от покупки ОСАГО, и вряд ли какие-то большие суммы они получат. В Москве, наверное, что-то собрать можно, потому что тут на каждом шагу камеры висят, а вот в провинции и гаишников-то нет — по данным МВД, у них половины личного состава нет. Кто ж собирать эти штрафы будет?» — задался вопросом Арефьев.

Он также указал на очевидное противоречие: деньги от штрафов пойдут в бюджет, а из бюджета — на установку новых камер, то есть система рискует просто начать финансировать сама себя по кругу.

По мнению Арефьева, правительству во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным нужно сменить приоритеты.