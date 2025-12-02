Суды Краснодарского края оштрафовали сразу два казачьих общества — в одном случае из-за «мертвых душ», в другом за невыполнение условий субсидии по региональной госпрограмме «Казачество Кубани». Суммы административных наказаний составили 180 тыс. и 1,68 млн рублей соответственно.

Оба решения были вынесены еще 29 октября. Как пишет журналист Андрей Кошик, Новокубанское районное казачье общество получило несколько миллионов рублей за участие 21 казака в охране общественного порядка.

При этом, продолжил он, местный атаман, он же замглавы района Дмитрий Шкареда, «схитрил» и включил в отчет казаков, которые «были уволены в связи с окончанием трудового договора и на дежурства не выходили».

«В суде <…> Шкареда вообще заявил: достижение результатов предоставления субсидии не может являться условием ее предоставления! Даже если в Новокубанске и вовсе нет казаков — деньги переведите», — рассказал Кошик.

В итоге районное общество оштрафовали на 180 тыс. рублей (2% от полученной суммы), а атамана, объяснившего нехватку казаков «уважительными причинами», — на 15 тыс., добавил журналист.

В тот же день, как пишет «Юга.ру», Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал уже само Кубанское казачье войско на 1,68 млн рублей за невыполнение условий субсидии по программе «Казачество Кубани» за 2024 год. Таким образом, общая сумма штрафов для казачьих структур региона составила 1,86 млн рублей.

Издание отмечает, что контрольно-счетная палата обнаружила сразу несколько нарушений: казаки не достигли заявленных показателей по обеспечению сотрудников техникой и материалами, не развили сайты и не выпустили нужное количество публикаций в СМИ.

В конце сентября был задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Он также объявлял о планах отправиться в зону СВО в составе бригады «Кубань». В итоге Октябрьский районный суд заключил его под стражу до 29 ноября. Власову предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.