Сервис «Купер» уволил курьера, который ударил ногой в лицо пенсионерку в подземном переходе в Новосибирске. Данные мужчины переданы в МВД, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Личность курьера установлена, сотрудничество с ним «немедленно и окончательно прекращено». Пострадавшей окажут необходимую помощь и сопровождение.

В момент нападения курьер не выполнял доставку «Купера», уточнили в компании. Сервис проводит дополнительную проверку отбора и допуска курьеров к работе.

Инцидент произошел поздно вечером 1 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина с зеленым рюкзаком «Купера», проходя мимо пожилой женщины в подземном переходе на площади Ленина, с разворота ударил ее ногой в лицо. Пострадавшая упала и ударилась головой об пол и стену. В областной прокуратуре уточнили, что женщина 1954 года рождения.

Как пишет «КП — Новосибирск», предположительно тот же курьер в тот вечер также ударил на улице 22-летнюю студентку, которая возвращалась домой через двор дома на улице Ленина.

Мужчина шел ей навстречу, но поравнявшись с девушкой, снял рюкзак и внезапно ударил ее в лицо, рассказала пострадавшая изданию. Студентка испугалась и убежала, курьер ее не преследовал. Позже она написала заявление в полицию.

В октябре мужчина, по данным КП, плюнул в прохожую на улице семьи Шамшиных.

«Я на него даже не смотрела. Когда мы поравнялись — он наклонился ко мне и плюнул в меня. Я была в шоке, затем побежала за ним, чтобы снять номер сумки и лицо», — рассказала пострадавшая.

Она написала заявление в полицию и жалобу в компанию.

Видео с девушкой, которая идет за курьером в плаще и с сумкой «Купера», спрашивая, зачем он в нее плюнул, 2 декабря опубликовал телеграм-канал АСТ-54 Black. На видео мужчина ничего не отвечает, а когда девушка ловит его за рюкзак и пытается остановить, отпихивает ее рукой.

Затем на кадрах к доставщику подходят двое мужчин и еще одна девушка, между ними начинается словесный конфликт. Дальнейшие события на видео не попали.