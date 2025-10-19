В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления жителей Улан-Удэ готовой пищевой продукцией из крупной сети магазинов, сообщило республиканское следственное управление СКР. Со ссылкой на медиков ведомство уточняет, что от кишечной инфекции пострадали минимум 43 человека.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ — о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В зависимости от обстоятельств и тяжести последствий за это правонарушение наказывают штрафом на сумму до 300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 360 часов либо двумя годами принудительных работ, ограничения или лишения свободы.

Проверку по факту отравления также проводит прокуратура Бурятии. Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю бурятского СУ СКР Евгению Лагацкому «доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

«Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объёме. Мы держим ситуацию на контроле. Все меры по локализации очага и недопущению распространения инфекции принимаются», — пообещал глава Бурятии Алексей Цыденов, призвав жителей республики внимательно относиться к выбору места для покупки готовой еды, особенно предназначающейся для детей.

Он добавил, что в цеху, где была произведена ставшая причиной отравления пищевая продукция, сейчас проводятся проверки и лабораторные исследования. По словам руководителя региона, сейчас зарегистрировано 43 заболевших. У троих подтвержден диагноз — сальмонеллез.

На случай роста численности пострадавших минувшей ночью перепрофилировали дополнительные койки Республиканской клинической инфекционной больницы и вызвали персонал для ухода, сообщил Цыденов. В Минздраве региона уточнили, что среди заболевших — 25 детей. В общей сложности, по данным ведомства, госпитализированы 36 человек, включая 21 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет.

«Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У остальных пациентов состояние средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — сообщил бурятский Минздрав в своем телеграм-канале.

Министр здравоохранения и зампред правительства республики Евгения Лудупова призвала всех жителей Улан-Удэ, кто ел изготовленные 18 октября готовые блюда из магазинов торговой сети «Николаевский» и почувствовали симптомы пищевого отравления, срочно обратиться за медпомощью. В пример потенциально опасных блюд чиновница привела онигири и шаурму.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии добавили, что ставшие причиной отравления блюда, которые продавались в «Николаевском», были произведены компанией ООО «Восток». Работа предприятия временно приостановлена из-за уже выявленных нарушений, проводятся противоэпидемические мероприятия и проверки.

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии рода Salmonella. Источником заражения чаще всего становятся продукты животного происхождения: яйца, мясо птицы и молоко, не прошедшие достаточную термическую обработку. Также бактерии могут передаваться через грязные руки и загрязненную воду. Болезнь проявляется через 6-72 часа после заражения. Основные симптомы: Высокая температура. Боль в животе, тошнота, рвота. Многократная диарея. Главная опасность — обезвоживание, особенно для детей и пожилых людей. В тяжелых случаях возможно развитие сепсиса.

Одна из отравившихся женщин рассказала, что 18 октября около 15:00 они с мужем купили онигири, чтобы перекусить по дороге, и уже через пару часов обоим стало плохо. Из дома они вызвали скорую помощь, их госпитализировали около полуночи. По словам пострадавшей, она уже связалась с адвокатом и планирует добиваться компенсации.

Другая заболевшая сообщила, что вся их семья отравилась курицей гриль из «Николаевского». Некоторые госпитализированные пожаловались на то, что инфекционное отделение больницы, куда их положили, было переполнено. Судя по фото, койки пришлось поставить прямо в коридоре.