Президент США Дональд Трамп оказывает давление на европейских союзников, рискуя обострить отношения между Китаем и Евросоюзом. Требование американского лидера прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на китайские товары неприемлемы для ЕС, пишет французская газета Le Monde.

Позиция европейских лидеров подробно изложена через анонимные комментарии чиновников. Один из них, ссылаясь на требования Трампа, заявил, что «это способ показать, что США готовы [ввести санкции], когда Евросоюз будет их блокировать». Он также раскритиковал подход Вашингтона, отметив, что увязывание американских таможенных пошлин против Китая с европейскими «равносильно тому, чтобы гарантировать их бездействие».

Эта же логика, по словам собеседника издания, распространяется и на Индию, поскольку Брюссель не намерен вводить пошлины в отношении нее. Анонимный чиновник прямо заявил: «Это противоречило бы нашим интересам».

ЕС столь неохотно идет на ужесточение торговой политики, в частности потому, что Китай «обладает рычагами давления, чтобы не дать Европе последовать примеру США». Это связано с тем, что для ключевых европейских секторов экономики, таких как производство люксовых товаров, автомобилей и аэрокосмической техники, «нужен китайский рынок», который закроется в случае введения 100% пошлин.

Кроме того, поскольку Евросоюз в целом «получает большую выгоду от свободной торговли», он «неохотно применяет таможенные меры».

Издание также указывает на внутренние разногласия внутри ЕС, которыми успешно пользуется Пекин: у Китая есть «сильные партнеры» внутри Евросоюза, среди которых издание называет премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.

Le Monde также приводит актуальные данные, демонстрирующие прогресс ЕС в снижении зависимости от российских энергоносителей. Так, доля России в европейском импорте нефти сократилась с 26% до 3%. Ожидается, что ее доля в импорте газа в 2025 году составит 13% по сравнению с 45% в 2022 году, а к концу 2027 года поставки газа сойдут на нет.

Однако, как напомнил другой европейский дипломат, с которым общалась газета, проблема до сих пор сохраняется: «Мы хотим еще больше сократить этот импорт, но две страны по-прежнему потребляют российскую нефть: Венгрия и Словакия».

В своем заявлении 13 сентября Трамп сообщил о готовности ввести жесткие санкции против России при условии, что все страны НАТО, подобно США, прекратят покупать российскую нефть. Кроме того, он призвал ЕС ввести высокие пошлины (50—100%) на китайские товары. По убеждению американского лидера, именно эти меры могут сыграть решающую роль в деле прекращения боевых действий на Украине.