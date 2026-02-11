Бизнесмен Александр Лебедев утверждает, что не говорил в 2022 году о том, что Россия превращается в Иран или Северную Корею. Свою позицию бизнесмен прояснил в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Да ничего я не говорил. Это просто враньё», — сказал Лебедев.

В 2022 году New York Times опубликовала статью о настроениях в российской элите в связи с боевыми действиями на Украине. Как говорилось в публикации, Лебедев в телефонном интервью сказал, что Россия приближается к модели «Ирана или Северной Кореи».

Как заявил Лебедев RTVI, в том же 2022 году тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «допрашивала оппозиция» в парламенте. По словам бизнесмена, Джонсона спрашивали, не завербовал ли его Лебедев «с помощью проституток и кокаина», а премьер вел себя так, «что как бы подтверждал это».

«Вы хотите им верить после этого? Ничего я не говорил ни про какой Иран», — повторил Лебедев.

По его мнению, Россия на Иран не похожа, а сам Иран — интересная страна с отличной экономикой, которая живет в условиях санкций уже 50 лет.

«Они практически всё сами делают. Они ремонтируют те же Boeing и Airbus, научились, даже лопатки для двигателей — самая сложная история. У них отличное машиностроение, у них отличная химическая промышленность. Они горнорудную промышленность развили», — перечислил Лебедев.