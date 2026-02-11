Российский бизнесмен Александр Лебедев обратился в суд из-за санкций, которые ввела против него Канада в 2022 году. Об этом он сообщил в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Наконец я дотянул форин-офис канадский, МИД, до суда. Я 29 января подал в суд на них», — сказал Лебедев.

По мнению бизнесмена, оснований для введения санкций против него нет. «Я в Канаде-то никогда не был. Я обычный российский гражданин. Я не „Форбс“, я не олигарх», — уверяет он.

Лебедев сказал, что нанял в Канаде хороших детективов и провел собственное расследование. Он считает, что за санкциями против него стоит Христя Фриланд — бывший вице-премьер Канады в правительстве Джастина Трюдо.

«Во-первых, она здесь [в Москве] была корреспондентом Financial Times и терпеть меня не могла. Она в принципе украинская националистка. Ее дед возглавлял гитлеровскую газету в Варшаве (в Кракове. — Прим. RTVI), такой Майкл Хомяк», — отметил Лебедев.

Бизнесмен также полагает, что санкции связаны с тем, что он поддержал власти Киргизии, когда они национализировали золоторудное месторождение Кумтор, которое ранее разрабатывала канадская компания Centerra. «Сведение счетов через санкции — это абсолютно нормальная история», — посетовал Лебедев.

Он рассказал о проблемах, которые испытывает из-за санкций. «Я пытаюсь что-то делать в сельском хозяйстве ЮАР, мне юаровские банки закрывают счета. Я не могу ничего на себя оформить. Это почти как иноагент в мире», — заявил бизнесмен.

Лебедев считает, что у него большие шансы оспорить канадские санкции. «Я прямо реально серьезно этим занимаюсь. Я хочу объяснить канадцам, что так нельзя делать. Нельзя сводить личные счеты за счет инструмента санкций», — заключил собеседник RTVI.