Бас-гитарист и сооснователь американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщили участники коллектива в соцсетях. Причина его смерти не называется.

«Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища по группе. Наше сердцебиение. Сэм Риверс был не просто нашим басистом — он был настоящим волшебником. Пульс в каждой песне, спокойствие в хаосе, душа в звуке», — говорится в публикации рок-группы в Instagram*.

Участники группы отметили, что с момента, когда они начали играть вместе, Риверс привнес в творчество коллектива тот «свет и ритм, которые невозможно было заменить».

«Его талант не требовал усилий, его присутствие было незабываемым, а сердце — огромным. <…> Он был человеком, который бывает раз в жизни. Настоящей легендой из легенд. И его дух будет вечно жить в каждой песне, на каждой сцене, в каждом воспоминании. Мы любим тебя, Сэм. Ты всегда будешь с нами», — трогательно попрощались с Риверсом музыканты.

Сэм Риверс родился 2 сентября 1977 года во Флориде. Интересоваться музыкой он начал еще в детстве, играл на трубе и гитаре.

В юности Риверс вместе с будущим солистом Limp Bizkit Фредом Дерстом играли вместе в недолго просуществовавшем коллективе Malachi Sage.

В конце 1994 года музыканты собрали новую группу под названием Limp Biscut (позднее название было изменено на Limp Bizkit), к которой примкнули барабанщик Джон Отто (кузен Риверса), гитарист Уэс Борланд и DJ Lethal.

Артисты смешивали рэп и металл, а в текстах использовали много нецензурной лексики и провокационных образов.

Им удалось обратить на себя внимание популярной группы Korn, после знакомства с которой Limp Bizkit начал постепенно набирать известность. Группа была трижды номинирована на премию Grammy и продала более 50 млн пластинок.

В 2000 году Сэма Риверса признали басистом года на «Gibson Awards». В 2006 году он открыл свою собственную студию в Джексонвилле и стал продюсером для таких групп, как Burn Season, The Embraced и Indorphine.

В 2016 году Риверс временно приостановил свою концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. В числе прочего он даже перенес трансплантацию печени. В музыкальных турах Limp Bizkit его заменяли другие музыканты. К живым выступлениям Риверс вернулся только в 2019 году.

Риверс участвовал в записи таких хитов группы, как Behind Blue Eyes, Take a Look Around и других. Точная причина смерти пока выясняется.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории Российской Федерации решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности