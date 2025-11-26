Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер 25 ноября в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Вячеслава Черепахина, друга семьи Соболева.

«Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки это — легендарная фигура», — сказал Черепахин.

Информацию о смерти Соболева подтвердили в пресс-службе предприятия «Титан-Баррикады», пишет «Волгоградская правда». Церемония прощания состоится в поминальном зале Центрального кладбища Волгограда с 10 до 11 часов утра 29 ноября, сообщает «Блокнот».

Доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Валериан Соболев родился в Сталинграде в 1938 году. После эвакуации в военные годы вернулся в город, где поступил в Сталинградский механический институт.

Окончив учебу, Соболев поступил на работу инженером-конструктором Волгоградского тракторного завода, затем — на завод «Баррикады», где стал главным конструктором ОКБ-1, а позднее генеральным конструктором «ЦКБ-Титан». Руководил разработкой образцов пусковых комплексов «Луна», «Ока», «Темп-2с», «Пионер», «Тополь» и «Искандер».

Помимо конструкторской деятельности, защитил кандидатскую, а позднее — докторскую диссертацию, активно занимался преподаванием в статусе профессора и заведующего кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте. Авторству Соболева принадлежат более 100 научных работ и изобретений.

В 1989 году конструктор стал народным депутатом СССР. В 90-е годы занимал должность первого заместителя главы администрации Волгоградской области, впоследствии перешел на должность первого заместителя председателя Государственной инвестиционной корпорации.