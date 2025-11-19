На херсонском направлении в зоне СВО погиб уроженец Донбасса Виктор Ищенко, получивший прозвище Дядя Витя и широкую известность после уничтожения большого количества украинских дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный волонтер Алексей Живов со ссылкой на своих «старинных друзей-артиллеристов».

«Погиб наш легендарный охотник на дроны — Дядя Витя. Из стрелкового оружия он уничтожил 29 дронов “Баба-яга” и большое количество ФПВ дронов. Кто сбил хотя бы пару гексакоптеров, тот знает, какой это сложный ратный труд», — пишет Живов.

В 2024 году об Ищенко неоднократно писали российские СМИ. Сообщалось, что он родился в донецком городе Енакиево, воспитывал двух сыновей и работал токарем в локомотивном депо, но с самого начала боевых действий стал принимать в них активное участие.

В июле 2024 года на счету Ищенко было 14 сбитых БПЛА. «Он продолжает служить простым солдатом, несмотря на проблемы со здоровьем и домашние заботы, проявляя качества настоящего героя», — отмечали «Аргументы и факты».

В ноябре 2024 года рассказ об Ищенко опубликовала «Российская газета». В статье говорилось, что «гвардии младший сержант Виктора Ищенко из артиллерийского полка, что воюет на Херсонщине», раньше был известен под позывным Старый, который получил благодаря почтенному возрасту и боевому опыту.

«Но после того, как Виктор Валентинович сбил более десятка груженных минами дронов, его уважительно стали величать Дядя Витя», — писало издание.

Ищенко и его сослуживцы рассказывали журналистам, что за время СВО научились вычислять маршруты движения дронов по шуму винтов, подкарауливать беспилотники и в нужный момент открывать по ним огонь.

«Каждый день мы играем со смертью», — цитирует самого Ищенко Живов.

По его словам, Дядя Витя занимался также эвакуацией раненых и разминированием боеприпасов. «Он всегда находился как можно ближе к работающему орудию, чтобы защитить его и расчет от БПЛА противника», — отметил военный волонтер.