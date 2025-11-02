Киностудия «Ленфильм» прокомментировала сообщения СМИ о том, что в его здании прошла рейв-вечеринка, совмещенная с «полуголым модным показом». Охрана проверяла документы на входе, не пуская посетителей в пьяном и «неподобающем» виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.

Вечеринка на территории «Ленфильма» прошла в ночь на 1 ноября по случаю дню рождения клуба электронной музыки Kontrkult. Анонсируя мероприятие, клуб призывал гостей одеваться нарядно, но «не откровенно», а также «обойти стороной вульгарные заигрывания с хеллоуинской тематикой».

Посетителей предупредили, что на вечеринку не пустят «особо громких и буйных», людей в состоянии алкогольного «или иного» опьянения.

Издание 78.ru сообщило, что в помещении «Ленфильма» прошли «полуголые тусовки, совмещенные с модным показом». «Молодые люди танцуют в коротких топах, а кто-то обходится без верхней одежды», — говорится в публикации, которая сопровождается кадрами мужчин с голым торсом.

В пресс-службе «Ленфильма» подтвердили, что павильон киностудии был предоставлен в аренду проекту Kontrkult, отметив, что у него уже был опыт проведения мероприятий на знаковых площадках Петербурга.

«Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде», — сообщили в «Ленфильме».

Там также отметили, что молодежные мероприятия отличаются от деловых «по формату и атмосфере», но на них распространяются те же правила безопасности и контроля. На вечеринке дежурили медики и пожарные, а организаторы не зафиксировали «существенных инцидентов и нарушений», добавили в пресс-службе.

В мае силовики провели рейд на вечеринке клуба Kontrkult. Источник РЕН ТВ сообщал, что мероприятие не было согласовано. У посетителей проверяли документы и «наличие запрещенных веществ». Несколько человек были задержаны.

В августе жители Кронштадта массово жаловались на рейв-вечеринку Kontrkult, проходившую почти сутки на территории бывших доков на Якорной площади. Как писала «Ротонда», жители соседних домов звонили в полицию «больше 200 раз», однако стражи порядка, по их словам, не предпринимали активных действий.

В администрации Кронштадтского района впоследствии заявили, что мероприятие не было согласовано, а в полиции сообщили, что оно было заявлено как спортивное.