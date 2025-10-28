Народный артист России Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru опроверг слухи о скором завершении карьеры и планах сократить выступления из-за ухудшегося состояния здоровья, назвав подобные сообщения в СМИ недостоверными. Ранее информацию об этом распространил телеграм-канал Mash.



«Информация, которую сегодня распространило одно издание, является неправдой. У меня все нормально, я продолжаю работать, только сейчас не провожу сольные концерты», — сказал он.

Лещенко подчеркнул, что не думает о завершении карьеры в ближайшее время. Отсутствие сольных выступлений он объяснил подготовкой к большой программе в Кремле, запланированной на 1 декабря.

О проблемах со здоровьем у Лещенко 28 октября написал Mash. По его данным, 83-летнему певцу тяжело выступать из-за одышки и больной спины. Телеграм-канал уточнил, что артист исполняет не более десяти песен под фонограмму в течение 40 минут.

В разговоре с Mash Лещенко якобы заявил, что «больше не дает и не планирует грандиозных концертов». В райдере у артиста вода, чай-кофе и бутерброды, а гонорар — 2,5 млн рублей, отмечает телеграм-канал.

Ранее жена народного артиста России Михаила Боярского опровергла сообщения о завершении театральной карьеры мужа.

«Михаил Сергеевич ничего такого не говорил. Он играет в двух спектаклях в театре, проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино, иногда озвучивает мультфильмы. Работает по мере своих сил, в небольших ролях. Точка. Ничего он другого не говорил», — сказала она.

По данным некоторых СМИ и телеграм-каналов, Боярский якобы объявил о завершении театральной карьеры на встрече со зрителями в театре имени Ленсовета.