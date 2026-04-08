Умер первый президент Тувинской ССР, а затем Республики Тыва Шериг-оол Ооржак. Об этом сообщил в своем канале нынешний глава Тувы Владислав Ховалыг. Ооржаку было 83 года. Предварительной причиной смерти стало осложнение после болезни, передает ТАСС со ссылкой на органы власти региона.

«Сегодня Тува понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся государственный деятель <…> Шериг-оол Дизижикович Ооржак. <…> Это личная боль для каждого жителя республики», — написал он.

Ховалыг назвал его «человеком исключительной энергии и преданности делу», отметил его «мудрость, твердую волю и безграничную любовь к своему народу».

Благодаря этим качествам первого лидера, который возглавил республику в «переломные, сложнейшие 90-е годы», Тува смогла сохранить стабильность и заложить фундамент для будущего развития, подчеркнул Ховалыг.

От имени правительства региона и от себя лично он выразил «глубочайшие соболезнования» семье Ооржака. Руководитель республики добавил, что светлая память о президенте Тувинской ССР «навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей».

От плотника до президента: биография Ооржака

Шериг-оол Дизижикович Ооржак родился 24 июля 1942 года в многодетной семье. В 1960-е годы начал профессиональный путь с работы плотником, затем три года служил в ракетных войсках в Амурской области. Вернувшись, устроился плотником-бетонщиком на стройку, потом по направлению комсомола стал учителем физкультуры в школе. В 1970-е годы начал работать экономистом, впоследствии возглавил совхоз «Шекпээр».

С 1980 года стартует его политическая карьера — он был избран председателем Барун-Хемчикского райсовета народных депутатов, во второй половине десятилетия стал секретарем Тувинского областного комитета КПСС.

Ооржак был депутатом Верховного совета Тувинской АССР трех созывов, народным депутатом РСФСР. Входил в состав высшего экономического совета при президиуме Верховного совета РСФСР. В 1990-1992 годах был председателем Совета министров республики.

Ооржак возглавлял Туву как высшее должностное лицо с марта 1992 года по апрель 2007 года, трижды победив на выборах: в 1992 году он набрал более 83% голосов, в 1997 году — свыше 70% и в 2002 году — более 53%.

В апреле 2007 он сложил полномочия. Это произошло через несколько дней после того, как парламент Тувы по представлению президента Владимира Путина утвердил кандидатуру нового главы региона от «Единой России» Шолбана Кара-оола.

Ооржак был награжден орденами Дружбы (1997), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2007), Почета (2002), а также орденом «Буян-Бадыргы» I степени (2021) и орденом Республики Тыва (2008). В 1996 году он был отмечен благодарностью президента России Бориса Ельцина, в 2002 году — Почетной грамотой правительства России.