Солист украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка в эфире телеканала «Апостроф» заявил о поддержке военного переворота в стране. По его мнению, к управлению государством следует допускать исключительно военных, прошедших боевые действия.

«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных… Тех, кто прошел боевые действия», — сказал музыкант.

Он добавил, что при этом таких политиков необходимо тщательно проверять, поскольку их медийный образ может не соответствовать реальности.

Это заявление прозвучало на фоне данных Киевского международного института социологии (КМИС) от 13 октября 2025 года, согласно которым:

60% украинцев доверяют президенту Зеленскому;

41% опрошенных поддерживают его дальнейшее пребывание в политике;

25% желают, чтобы он сохранил пост главы государства;

36% считают, что ему следует уйти из политики;

14% хотят уголовного преследования для Зеленского.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о нелегитимности Зеленского как лидера Украины, называя продление его полномочий нарушением законодательства.

В частности, в июне 2024 года Владимир Путин заявил, что продление полномочий Зеленского в соответствии с уголовным кодексом Украины трактуется как захват власти.

Глава государства отмечал, что действующее руководство Украины отказалось от проведения выборов, хотя статья 103 Конституции Украины четко устанавливает пятилетний срок президентских полномочий, а статья 83 предусматривает пролонгацию полномочий парламента, но не содержит аналогичной нормы для президента.

Тогда же Путин подчеркнул, что закон о военном положении прямо указывает, что выборы президента не проводятся, но ничего не говорит о продлении его полномочий. Если это не предусмотрено законом, значит такого права нет, считает российский лидер.