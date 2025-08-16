Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев потребовал исключения из фракции депутата парламента Якутии Александра Иванова. Ранее тот в интервью обсуждал отделение республики от России.

«Депутат из Якутии Александр Иванов позволил себе заявить, что в будущем Якутии будет лучше отделиться от России. Предателям у нас делать нечего», — подчеркнул парламентарий.

Он потребовал, чтобы фракция «Новых людей» в Ил Тумэн (однопалатный парламент Якутии) исключила Иванова из своих рядов в ближайшее время: «Другого решения быть не может».

Ранее в телеграм-каналах появились отрывки из интервью Иванова турецким журналистам, в котором говорилось, что депутат учился в США и Великобритании.

Иванов рассказал, что в местный парламент «просто так не зайдешь», поэтому он присоединился к «Новым людям». Также он заявил, что после развала СССР многие люди в Якутии якобы обсуждали идею отделения от России, но народ, по его словам, «был не готов».

«Русский народ жил под татаро-монгольским игом 300 лет. О чем они мечтали? Они мечтали быть свободными, правильно? Они прошли через очень большие исторические события, чтобы дойти до свободного народа. А если вы спросите любого якута: “Хотели бы вы этого в будущем?”, я скажу: “Да”. Но вы спросите: “Вы готовы сейчас?”, я скажу: “Нет”», — сказал Иванов.

По его словам, республика не может выйти из состава России, потому что якутов «очень мало, во-вторых, территории очень большие, и как народ мы еще не созрели до этого».

«Это должно пройти столько-то лет, мы должны сами вырасти, договориться с самим собой. Самая проблема у нас — договориться с самим собой, и потом уже прийти к кому-то и сказать: “Мы все готовы”. Мы, в принципе, можем не обязательно отделиться, но будет какая-то автономия, какая-то республика, и вот так можем жить. На сегодняшний день вредно об этом думать. Это очень вредно, потому что мы сейчас живем в Российской Федерации», — добавил Иванов.

По его словам, жители Якутии в таких идеях «не одиноки».

Внимание на интервью обратили «Царьград», певица Виктория Цыганова, телеграм-каналы «Рыбарь», «Многонационал» и другие. Они резко раскритиковали позицию депутата. «Царьград» отметил, что интервью турецкому телеканалу Cem Kiran Иванов дал в ноябре 20024 года.

«И да, он все еще сидит в своем депутатском кресле. И нет, в списках иноагентов он все еще не числится. Почему? Мы тоже задаемся этим вопросом», — говорилось в посте.

Это не первый скандал с Ивановым. Так, в июне издание 14.ru писало, что депутату объявили предупреждение за то, что он призвал главу Якутии Айсена Николаева уйти в отставку, назвав его человеком, который обещал защищать интересы народа, но привел республику к предбанкротному состоянию». Сам Николаев назвал слова Иванова бредом, а коллега парламентария по фракции Нюргуяна Заморщикова осудила его действия, подчеркнув, что это было личной несогласованной инициативой депутата.