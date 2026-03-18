Лидер группы «Рок-Острова» Владимир Захаров в интервью программе RTVI «Легенда» раскритиковал молодых певцов и заявил, что ему становится плохо от манеры исполнения Ярослава Дронова (Shaman).

«У Shaman’а адский голос просто. Тембр вообще просто… Мне аж плохо становится, когда я слышу, как он визжит. Бог с ним, с Shaman’ом», — сказал Захаров.

По словам музыканта, его не трогает творчество нынешних молодых исполнителей. «Меня молодежь совершенно не трогает. Мне многие ставят песни — „вот послушай“. А ничего нового нет, я ничего нового не слышу. Мы это все уже переиграли, мы это все спели», — отметил Захаров.

Как считает лидер «Рок-Островов», у молодых певцов нет «интересных тембров» голоса, как у него, Владимира Кузьмина или покойного Александра Барыкина.

«Таких тембров нету. Все поют каким-то… Где они нашли этих певцов вообще? Это ужас какой-то», — посетовал Захаров.

Он добавил, что «молодежь поет о своем, о наболевшем». «Но только о чем? О тачках? О деньгах? О бабах, о девках каких-то красивых, голожопых? О чем они поют?» — задался вопросами Захаров.

Ранее композитор Аркадий Хоралов в интервью RTVI рассказал, что Shaman без разрешения спел его песню «Новогодние игрушки» в программе у Андрея Малахова.