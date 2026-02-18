Композитор Аркадий Хоралов в интервью программе «Легенда» на RTVI рассказал, что певец Shaman (Ярослав Дронов) без разрешения исполнил его песню «Новогодние игрушки» в программе у Андрея Малахова.

«Взял, спел мои „Новогодние игрушки“ на Новый год у Малахова. Ни редакция, ни он, никто не спросил: „Можно, нельзя?“. Ну, хотя бы позвонить… Конечно, я не откажу, но есть же культура», — сказал Хоралов.

По его словам, раньше существовала «этика отношений среди профессионалов». «Ну, так вы хорошие моменты берите сегодня. Есть авторы — спросите у автора», — добавил композитор.

Хоралов отметил, что считает Shaman’а талантливым певцом с хорошим голосом. «Касаемо репертуара, некоторые медленные песни исполнены очень хорошо. Там, где он начинает орать, уже мне не нравится», — добавил собеседник RTVI.

Он назвал пафосной песню Дронова «Я русский». «Я пафосные песни не особо люблю, но это такая утверждающая песня, поэтому она прошла. Ну, она и красивая, и сделана хорошо. Потом как-то все пошло в угоду этой песне, это мне уже не нравится», — сказал Хоралов.

В январе суд в Подмосковье выписал штраф на сумму 11 тысяч рублей комику Александру Гудкову за пародию на песню «Я русский». Гудкова призвали виновным по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Клип Гудкова «Я узкий», представляющий собой пародию на хит Shaman’а, вышел в 2022 году. Он вызвал возмущение в Госдуме. Депутат и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, в частности, назвала Гудкова «козлом».

Сам Shaman говорил, что не имеет претензий к комику, поскольку пародия служит дополнительной популяризации песни.