Патриотичные песни сегодня в России востребованы, но есть исполнители, которые «пиарятся» на теме военной операции. Такое мнение лидер группы «Рок-Острова» Владимир Захаров высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

Он обратил внимание на то, что в последние годы в России стало больше патриотичных песен.

«Давно это надо было делать. Мне кто-то сказал: „Очень много патриотизма“. Понимаете, в чем дело? Мы уже и так почти проиграли в свое время <…>. Еще одно поколение — и всё: продали бы всё, раздали, развалили бы, и от нас бы ничего не осталось. Этого хотят, что ли, все? Чтобы ничего у нас не осталось, ничего своего не было? Поэтому патриотизм востребован сейчас, всё нормально. Я считаю, что это нужно», — порассуждал Захаров.

В то же время он согласился с мнением, что некоторые исполнители пиарятся на теме СВО. «Очень много пиарятся. Просто стало модно и на этом заработать тоже, какой-то пиар и денег заработать на этом», — пояснил Захаров.

Он рассказал, что у «Рок-Островов» есть две патриотические песни. «Одна такая боевая — “Русские идут“, а “Разлилась“ — медленная песня про то, какая у нас страна прекрасная, большая, широкая, и что я отсюда никогда не уеду ни при каких обстоятельствах. Это моя Родина, и ее люблю», — заявил Захаров.

«В годы, так сказать, нехорошие для нашей страны надо быть вместе, а не валить отсюда. Я понимаю, что сейчас происходит. Я вполне понимаю, что у страны есть какие-то интересы, которые она должна защищать в этом мире. Иначе нас не будет», — подчеркнул музыкант.

