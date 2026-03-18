Лидер группы «Рок-Острова» Владимир Захаров назвал рэп одноразовой музыкой, а тех, кто ее слушает — «дебилами». Свою точку зрения музыкант высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

Захаров рассказал, что однажды в дороге три часа слушал рэп. «Это такая одноразовая музыка. То есть музыкой ее нельзя назвать — информация. Ну, пускай с матом некоторые вещи прикольные», — отметил он.

Как признался Захарова, он не понимает, зачем во второй раз слушать этот «бубнеж».

«Новости какие-то ты прочитал, ты второй раз будешь это читать? Нет <…> Одноразовая музыка. А ее слушают эти дебилы, слушают по много раз, выучивают это всё. Простите меня за «дебилы», но, а как еще к этому относиться?» — возмутился музыкант.

Он отметил, что вырос на другой музыке. «Хорошие стихи надо петь, а не бубнить. А бубнят только те, кто петь не умеют. Причем так бубнят, иногда вообще не понятно, о чем он там вообще говорит», — продолжил Захаров.

По его мнению, популярность рэпа — это своего рода показатель. «Вот у нас был такой уровень, [что] мы слушали песни, а сейчас вот такой уровень у молодежи и у народа… Хотя мне по фигу, пусть слушают, лишь бы они не кололись и кислоту не принимали», — добавил Захаров.

Ранее основатель группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов в интервью RTVI рассказал, в чем, по его мнению, разница между роком и рэпом.

«Часто звучит тезис о том, что рэп все победил, и рока больше нет. Это не так. Я соглашусь, что в моменте, субъективно, как будто бы рэперы перехватили инициативу вот этого городского поэта у рокеров <…> Если рэпер поёт о том, что вокруг него ужас, то рокер, с моей точки зрения, должен петь о том, как из этого ужаса выйти во что-то другое, где искать ответ», — сказал рок-музыкант.