В Обнинске (Калужская область) задержан лидер местной «Русской общины» Руслан Денисов. РЕН ТВ пишет, что активиста подозревают в вымогательстве более 1,5 млн рублей, дома у него прошли обыски.

Shot пишет, что мужчину подозревают в вымогательстве в особо крупном размере — предварительно, речь идет о сумме более 1 млн рублей. Телеграм-канал также пишет, что заявление на Денисова написал житель города Козельск.

«Сейчас он [Денисов] находится в Калужской области в местном ИВС. Ему предъявлено обвинение, его задержали сегодня рано утром», — говорится в посте.

Репост сообщения Shot сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Калужский журналист Евгений Серкин сообщил, что, по предварительным данным, Денисов был задержан утром 20 августа, заявление на него написал житель Козельска. Мужчине, предположительно, вменяют статью 163 УК РФ «Вымогательство».

«По предварительным данным, по этому делу он задержан не один. Речь идет о некой Кристине, которая тоже входила в общину», — написал Серкин.

О задержании Денисова также пишут «Калужские новости» со ссылкой на источник. По данным издания, мужчина находится в ИВС.

Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник пишет, что Денисова задержали, когда «он пытался помочь знакомой вернуть долг».

«Несколько месяцев назад один из бывших членов общины разбил машину их общей знакомой. Ущерб вышел почти полтора миллиона. Виновник написал долговую расписку, но возвращать деньги не спешил. Сегодня Денисов с этой самой знакомой и еще одним соратником поехали в Козельск поговорить с должником и, видимо, сделали это не очень корректно. В итоге — Денисов в ИВС с обвинением в вымогательстве», — говорится в посте.

В «Русской общине» и СК пока ситуацию не комментировали.