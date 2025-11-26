Сотрудники генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведка) арестовали в Париже основателей и членов организации SOS Donbass по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на материалы расследования.

Как пишет издание, в числе фигурантов дела — основательница организации Анна Н., имеющая российское и французское гражданство, а также президент SOS Donbass Венсан П., француз Бернар Ф. и россиянин Вячеслав П.

Лидеры SOS Donbass арестованы по обвинению в сговоре с иностранным государством и сборе информации для него, а также в создании преступного сообщества с целью совершения преступления.

Бернар Ф. обвиняется в «сговоре с иностранной державой», но отпущен под судебный надзор с запретом занимать какие-либо должности в организациях, связанных с Россией.

Арестованному Вячеславу П. предъявили обвинения в «повреждении объекта, находящегося под охраной государства, в интересах иностранной державы».

Как поясняет газета, в сентябре он якобы разместил на Триумфальной арке и в 16-м округе Парижа плакаты с изображением российского солдата и подписью: «Скажите спасибо победоносному советскому солдату».

Под арестом предположительно оказались Анна Новикова, которая фигурирует в документах SOS Donbass как основательница и вице-президент, и Венсан Перфетти, упоминаемый как президент организации. На сайте SOS Donbass говорится, что Новикова основала гуманитарную ассоциацию в 2022 году после возвращения из Донбасса «для помощи жителям, которых украинская армия обстреливает оружием НАТО с 2014 года».

Члены организации собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса, а также «предоставляют людям фактическую информацию» о ситуации в регионе. РИА Новости отмечает, что Новикова сотрудничала с агентством в качестве стрингера.

Новикова с января находилась под наблюдением DGSI, передает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа. По версии ведомства, она обращалась к руководителям различных французских компаний, чтобы получить информацию, «касающуюся экономических интересов» страны.

Следствие считает, что Новикова и Перфетти контактировали с российскими чиновниками и высокопоставленными представителями разведки во время поездок по делам ассоциации, в том числе в Донбасс, и были завербованы российскими спецслужбами. Арестованные признали, что их позиция является «пророссийской», но отрицали подозрения в вербовке и заявили, что не располагают какой-либо конфиденциальной информацией о Франции, пишет Le Parisien.

France 24 пишет, что Новикову и Перфетти арестовали на фоне растущих в стране опасений насчет российского вмешательства в дела Европы. Россиянку ранее уже вызывали на допросы во Франции. В феврале 2024 года она рассказала ТАСС, что ее подозревали в использовании собранных на гуманитарную помощь средств для поддержки российской армии. Новикова добавила, что ранее французский банк блокировал счет SOS Donbass.

В марте 2025 года она дала интервью порталу UGORSK.ru, в котором рассказала, что французская разведка присвоила ей статус потенциального террориста. Reuters пишет, что женщине грозит до 45 лет тюрьмы и штраф в размере 600 тыс. евро по предъявленным обвинениям.

В сентябре полиция Великобритании задержала трех человек в графстве Эссекс по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Позже всех фигурантов отпустили под залог, однако расследование по этому делу продолжается.