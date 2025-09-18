В Великобритании задержали трех человек, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами. Об этом говорится в официальном заявлении лондонской полиции (Скотленд-Ярда).

Задержание произошло в населенном пункте Грейс в графстве Эссекс. Согласно сообщению правоохранителей, двое подозреваемых — 41-летний мужчина и 35-летняя женщина — были арестованы по одному адресу, в то время как третий, 46-летний мужчина, был задержан в другом месте.

Им предъявлено обвинение в нарушении статьи 3 Закона о национальной безопасности 2023 года, а именно в пособничестве иностранной разведывательной службе. В заявлении прямо указано, что речь идет о помощи разведке России. После задержания все трое были доставлены в полицейский участок в Лондоне.

В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски по двум адресам, связанным с задержанными. В настоящее время все фигуранты дела были освобождены под залог, но с соблюдением определенных условий. Уголовное расследование по этому делу продолжается.

Глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Доминик Мерфи, комментируя инцидент, указал на растущую угрозу со стороны иностранных разведывательных служб, которые целенаправленно вербуют «доверенных лиц», усложняя работу правоохранителей.

Мерфи также упомянул и резонансное дело о поджоге складов украинских компаний в Лондоне в марте 2024 года. Он отметил, что обвиняемым по этому делу грозят длительные тюремные сроки, но специально оговорился, что текущие задержания в графстве Эссекс не связаны с расследованием этого поджога.

Пожар произошел в промышленной зоне на востоке британской столицы и затронул, в частности, компанию-поставщика спутникового оборудования Starlink на Украину.

В рамках расследования версии умышленного поджога были задержаны несколько человек. Среди них — 20-летний британец Дилан Эрл, которого, по данным Skynews, связывали с ЧВК «Вагнер».

Этот инцидент привел к дипломатической реакции: российского посла Андрея Келина вызвали в Форин-офис, где он отверг все обвинения, назвав их абсурдными и бездоказательными.