Почти 6 трлн руб. Россия потратила в 2025 году на реализацию 18 национальных проектов. Всего в бюджете было заложено 5,973 трлн руб., исполнение федерального бюджета составило 99,8% или 5,961 млрд руб., следует из данных Минфина, с которыми ознакомился RTVI.
По данным сервиса iМониторинг, на декабрь 2025 года по итогам исполнения всех нацпроектов лидером стал Санкт-Петербург. Город — единственный среди субъектов РФ достиг 100-процентных показателей исполнения всех национальных проектов.
Еще 29 регионов исполнили нацпроекты более, чем на 99%:
- Москва (99,99%)
- Псковская область (99,99%)
- Пензенская область (99,98%)
- Тюменская область (99,98%)
- Волгоградская область (99,97%)
- Республика Адыгея (99,95%)
- Чеченская Республика (99,9%)
- Республика Татарстан (99,87%)
- Пермский край (99,86%)
- Оренбургская область (99,85%)
- Калужская область (99,85%)
- Республика Бурятия (99,72%)
- Республика Карелия (99,71%)
- Луганская Народная Республика (99,69%)
- Астраханская область (99,69%)
- Новгородская область (99,65%)
- Кабардино-Балкарская Республика (99,65%)
- Ямало-Ненецкий автономный округ (99,65%)
- Республика Калмыкия (99,64%)
- Республика Северная Осетия — Алания (99,55%)
- Кировская область (99,53%)
- Архангельская область (99,52%)
- Калининградская область (99,5%)
- Владимирская область (99,28%)
- Удмуртская Республика (99,27%)
- Орловская область (99,23%)
- Республика Мордовия (99,15%)
- Республика Дагестан (99,09%)
- Челябинская область (99,03%).
Аутсайдерами по итогам общерегионального зачета стали Ярославская область (90,18%), Запорожская область (91,55%), Приморский край (91,91%), Самарская область (92,03%) и Чувашия (92,07%).
Наилучшие результаты по итогам 2025 года российские регионы показали в исполнении нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». По данным Минфина, это единственный нацпроект, достигший 100-процентных показателей исполнения.
Одним из самых успешных стал нацпроект «Беспилотные авиационные системы» — здесь 100-процентных показателей достигли 77 регионов. Худшими стали Самарская область (74,73%), Томская область (99,13%) и Приморский край (99,97%).
«Семья»
Самым дорогим стал нацпроект «Семья», в который входит пять федеральных проектов — «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение» и «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
За год нацпроект исполнили на 99,96% и потратили 2,865 трлн руб. На декабрь 2025 года, по данным сервиса iМониторинг, полностью достигли установленных показателей как минимум 23 региона:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Забайкальский край
- Алтайский край
- Пермский край
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Ленинградская область
- Мурманская область
- Новгородская область
- Псковская область
- Омская область
- Курганская область
- Тюменская область
- Владимирская область
- Калужская область
- Костромская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Ярославская область
- Астраханская область
- Волгоградская область
- Крым
- Калмыкия
- Ингушетия.
Хуже всех с исполнением нацпроекта справились в Херсонской области (81,31%). Это единственный регион, не достигший 90-процетного исполнения нацпроекта. Также аутсайдерами рейтинга успешности реализации нацпроекта «Семья» стали Чукотка(90,84%), Республика Алтай (93,12%), Хакасия (93,5%) и Дагестан (95,02%).
«Инфраструктура для жизни»
Вторым по дороговизне стал нацпроект «Инфраструктура для жизни», в который входят 11 федеральных проектов. За 2025 год на реализацию нацпроекта было выделено 1,292 трлн руб., на конец года проект был исполнен регионами на 99,98%.
Лидерами по исполнению нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по данным на декабрь 2025 года стали 13 регионов России, которые достигли 100-процентных показателей:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Пензенская область
- Новгородская область
- Псковская область
- Тамбовская область
- Астраханская область
- Волгоградская область
- Северная Осетия — Алания
- Чечня
- Дагестан
- Алтай
- Крым.
Хуже всего показатели исполнения нацпроекта в Ярославской (82,87%) и Иркутской (85,05%) областях, Ставропольском крае (86,76%), Ненецком автономном округе (89,24%) и Ростовской области (89,46%). Остальные регионы исполнили нацпроект более, чем на 90%.
«Молодежь и дети»
Третьим самым дорогим нацпроектом по итогам 2025 года стал нацпроект «Молодежь и дети», в который входят девять федеральных проектов. На него было выделено 480,7 млрд руб., регионы исполнили целевые показатели на 99,73% (479,4 млрд.).
16 регионов России достигли 100-процентных показателей исполнения этого нацпроекта:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Калининградская область
- Мурманская область
- Новгородская область
- Тюменская область
- Орловская область
- Марий Эл
- Татарстан
- Коми
- Северная Осетия — Алания
- Чечня
- Кабардино-Балкария
- ЯНАО
- Адыгея.
Запорожская область стала единственным регионом, не достигшим показателя в 90% исполнения нацпроекта «Молодежь и дети», проект исполнили только на 86,9%. Также в пятерке регионов с наихудшими показателями исполнения этого нацпроекта оказались Чувашия (90,92%), Томская область (91,92%), Карачаево-Черкессия (93,19%) и Севастополь (93,74%).