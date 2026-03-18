Почти 6 трлн руб. Россия потратила в 2025 году на реализацию 18 национальных проектов. Всего в бюджете было заложено 5,973 трлн руб., исполнение федерального бюджета составило 99,8% или 5,961 млрд руб., следует из данных Минфина, с которыми ознакомился RTVI.

По данным сервиса iМониторинг, на декабрь 2025 года по итогам исполнения всех нацпроектов лидером стал Санкт-Петербург. Город — единственный среди субъектов РФ достиг 100-процентных показателей исполнения всех национальных проектов.

Еще 29 регионов исполнили нацпроекты более, чем на 99%:

  • Москва (99,99%)
  • Псковская область (99,99%)
  • Пензенская область (99,98%)
  • Тюменская область (99,98%)
  • Волгоградская область (99,97%)
  • Республика Адыгея (99,95%)
  • Чеченская Республика (99,9%)
  • Республика Татарстан (99,87%)
  • Пермский край (99,86%)
  • Оренбургская область (99,85%)
  • Калужская область (99,85%)
  • Республика Бурятия (99,72%)
  • Республика Карелия (99,71%)
  • Луганская Народная Республика (99,69%)
  • Астраханская область (99,69%)
  • Новгородская область (99,65%)
  • Кабардино-Балкарская Республика (99,65%)
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (99,65%)
  • Республика Калмыкия (99,64%)
  • Республика Северная Осетия — Алания (99,55%)
  • Кировская область (99,53%)
  • Архангельская область (99,52%)
  • Калининградская область (99,5%)
  • Владимирская область (99,28%)
  • Удмуртская Республика (99,27%)
  • Орловская область (99,23%)
  • Республика Мордовия (99,15%)
  • Республика Дагестан (99,09%)
  • Челябинская область (99,03%).

Аутсайдерами по итогам общерегионального зачета стали Ярославская область (90,18%), Запорожская область (91,55%), Приморский край (91,91%), Самарская область (92,03%) и Чувашия (92,07%).

Наилучшие результаты по итогам 2025 года российские регионы показали в исполнении нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». По данным Минфина, это единственный нацпроект, достигший 100-процентных показателей исполнения.

Одним из самых успешных стал нацпроект «Беспилотные авиационные системы» — здесь 100-процентных показателей достигли 77 регионов. Худшими стали Самарская область (74,73%), Томская область (99,13%) и Приморский край (99,97%).

«Семья»

Самым дорогим стал нацпроект «Семья», в который входит пять федеральных проектов — «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение» и «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

За год нацпроект исполнили на 99,96% и потратили 2,865 трлн руб. На декабрь 2025 года, по данным сервиса iМониторинг, полностью достигли установленных показателей как минимум 23 региона:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Забайкальский край
  • Алтайский край
  • Пермский край
  • Оренбургская область
  • Пензенская область
  • Ленинградская область
  • Мурманская область
  • Новгородская область
  • Псковская область
  • Омская область
  • Курганская область
  • Тюменская область
  • Владимирская область
  • Калужская область
  • Костромская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Ярославская область
  • Астраханская область
  • Волгоградская область
  • Крым
  • Калмыкия
  • Ингушетия.

Хуже всех с исполнением нацпроекта справились в Херсонской области (81,31%). Это единственный регион, не достигший 90-процетного исполнения нацпроекта. Также аутсайдерами рейтинга успешности реализации нацпроекта «Семья» стали Чукотка(90,84%), Республика Алтай (93,12%), Хакасия (93,5%) и Дагестан (95,02%).

«Инфраструктура для жизни»

Вторым по дороговизне стал нацпроект «Инфраструктура для жизни», в который входят 11 федеральных проектов. За 2025 год на реализацию нацпроекта было выделено 1,292 трлн руб., на конец года проект был исполнен регионами на 99,98%.

Агентство «Москва»

Лидерами по исполнению нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по данным на декабрь 2025 года стали 13 регионов России, которые достигли 100-процентных показателей:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Пензенская область
  • Новгородская область
  • Псковская область
  • Тамбовская область
  • Астраханская область
  • Волгоградская область
  • Северная Осетия — Алания
  • Чечня
  • Дагестан
  • Алтай
  • Крым.

Хуже всего показатели исполнения нацпроекта в Ярославской (82,87%) и Иркутской (85,05%) областях, Ставропольском крае (86,76%), Ненецком автономном округе (89,24%) и Ростовской области (89,46%). Остальные регионы исполнили нацпроект более, чем на 90%.

«Молодежь и дети»

Третьим самым дорогим нацпроектом по итогам 2025 года стал нацпроект «Молодежь и дети», в который входят девять федеральных проектов. На него было выделено 480,7 млрд руб., регионы исполнили целевые показатели на 99,73% (479,4 млрд.).

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

16 регионов России достигли 100-процентных показателей исполнения этого нацпроекта:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
  • Калининградская область
  • Мурманская область
  • Новгородская область
  • Тюменская область
  • Орловская область
  • Марий Эл
  • Татарстан
  • Коми
  • Северная Осетия — Алания
  • Чечня
  • Кабардино-Балкария
  • ЯНАО
  • Адыгея.

Запорожская область стала единственным регионом, не достигшим показателя в 90% исполнения нацпроекта «Молодежь и дети», проект исполнили только на 86,9%. Также в пятерке регионов с наихудшими показателями исполнения этого нацпроекта оказались Чувашия (90,92%), Томская область (91,92%), Карачаево-Черкессия (93,19%) и Севастополь (93,74%).