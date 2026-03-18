Почти 6 трлн руб. Россия потратила в 2025 году на реализацию 18 национальных проектов. Всего в бюджете было заложено 5,973 трлн руб., исполнение федерального бюджета составило 99,8% или 5,961 млрд руб., следует из данных Минфина, с которыми ознакомился RTVI.

По данным сервиса iМониторинг, на декабрь 2025 года по итогам исполнения всех нацпроектов лидером стал Санкт-Петербург. Город — единственный среди субъектов РФ достиг 100-процентных показателей исполнения всех национальных проектов.

Еще 29 регионов исполнили нацпроекты более, чем на 99%:

Москва (99,99%)

Псковская область (99,99%)

Пензенская область (99,98%)

Тюменская область (99,98%)

Волгоградская область (99,97%)

Республика Адыгея (99,95%)

Чеченская Республика (99,9%)

Республика Татарстан (99,87%)

Пермский край (99,86%)

Оренбургская область (99,85%)

Калужская область (99,85%)

Республика Бурятия (99,72%)

Республика Карелия (99,71%)

Луганская Народная Республика (99,69%)

Астраханская область (99,69%)

Новгородская область (99,65%)

Кабардино-Балкарская Республика (99,65%)

Ямало-Ненецкий автономный округ (99,65%)

Республика Калмыкия (99,64%)

Республика Северная Осетия — Алания (99,55%)

Кировская область (99,53%)

Архангельская область (99,52%)

Калининградская область (99,5%)

Владимирская область (99,28%)

Удмуртская Республика (99,27%)

Орловская область (99,23%)

Республика Мордовия (99,15%)

Республика Дагестан (99,09%)

Челябинская область (99,03%).

Аутсайдерами по итогам общерегионального зачета стали Ярославская область (90,18%), Запорожская область (91,55%), Приморский край (91,91%), Самарская область (92,03%) и Чувашия (92,07%).

Наилучшие результаты по итогам 2025 года российские регионы показали в исполнении нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». По данным Минфина, это единственный нацпроект, достигший 100-процентных показателей исполнения.

Одним из самых успешных стал нацпроект «Беспилотные авиационные системы» — здесь 100-процентных показателей достигли 77 регионов. Худшими стали Самарская область (74,73%), Томская область (99,13%) и Приморский край (99,97%).

«Семья»

Самым дорогим стал нацпроект «Семья», в который входит пять федеральных проектов — «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение» и «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

За год нацпроект исполнили на 99,96% и потратили 2,865 трлн руб. На декабрь 2025 года, по данным сервиса iМониторинг, полностью достигли установленных показателей как минимум 23 региона:

Москва

Санкт-Петербург

Забайкальский край

Алтайский край

Пермский край

Оренбургская область

Пензенская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

Омская область

Курганская область

Тюменская область

Владимирская область

Калужская область

Костромская область

Смоленская область

Тамбовская область

Ярославская область

Астраханская область

Волгоградская область

Крым

Калмыкия

Ингушетия.

Хуже всех с исполнением нацпроекта справились в Херсонской области (81,31%). Это единственный регион, не достигший 90-процетного исполнения нацпроекта. Также аутсайдерами рейтинга успешности реализации нацпроекта «Семья» стали Чукотка(90,84%), Республика Алтай (93,12%), Хакасия (93,5%) и Дагестан (95,02%).

«Инфраструктура для жизни»

Вторым по дороговизне стал нацпроект «Инфраструктура для жизни», в который входят 11 федеральных проектов. За 2025 год на реализацию нацпроекта было выделено 1,292 трлн руб., на конец года проект был исполнен регионами на 99,98%.

Лидерами по исполнению нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по данным на декабрь 2025 года стали 13 регионов России, которые достигли 100-процентных показателей:

Москва

Санкт-Петербург

Пензенская область

Новгородская область

Псковская область

Тамбовская область

Астраханская область

Волгоградская область

Северная Осетия — Алания

Чечня

Дагестан

Алтай

Крым.

Хуже всего показатели исполнения нацпроекта в Ярославской (82,87%) и Иркутской (85,05%) областях, Ставропольском крае (86,76%), Ненецком автономном округе (89,24%) и Ростовской области (89,46%). Остальные регионы исполнили нацпроект более, чем на 90%.

«Молодежь и дети»

Третьим самым дорогим нацпроектом по итогам 2025 года стал нацпроект «Молодежь и дети», в который входят девять федеральных проектов. На него было выделено 480,7 млрд руб., регионы исполнили целевые показатели на 99,73% (479,4 млрд.).

16 регионов России достигли 100-процентных показателей исполнения этого нацпроекта:

Москва

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Калининградская область

Мурманская область

Новгородская область

Тюменская область

Орловская область

Марий Эл

Татарстан

Коми

Северная Осетия — Алания

Чечня

Кабардино-Балкария

ЯНАО

Адыгея.

Запорожская область стала единственным регионом, не достигшим показателя в 90% исполнения нацпроекта «Молодежь и дети», проект исполнили только на 86,9%. Также в пятерке регионов с наихудшими показателями исполнения этого нацпроекта оказались Чувашия (90,92%), Томская область (91,92%), Карачаево-Черкессия (93,19%) и Севастополь (93,74%).