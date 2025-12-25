Искусствовед, бывший директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева назвала российский кинематограф междусобойчиком. Свое мнение она высказала в эфире RTVI.

«Я вам объясню, в чем проблема с российским кино. Западный кинематограф — это индустрия, и китайский кинематограф — это индустрия. А российский кинематограф — это междусобойчик», — заявила Лихачева.

Он добавила, что в Советском Союзе кинематограф был индустрией.

«Если вы прочитаете кассовые сборы фильмов Гайдая или фильмов Рязанова, вы поймете, что это были реальные кассовые хиты. Не то чтобы кто-то стоял и докручивал. Это была реальная экономика. А сейчас это что?» — сказала Лихачева.

