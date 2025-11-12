Актер и режиссер Сергей Никоненко в программе «Легенда» RTVI объяснил, почему сейчас не снимает кино.

«Я сейчас не хочу снимать», — сказал Никоненко. Он отметил, что ему скоро исполнится 85 лет.

«Могу сильно ошибаться и поэтому не рискую», — добавил режиссер.

Никоненко подчеркнул, что снимал добрые картины. «Если будет когда-нибудь оценка добру картин, то мои картины, как хорошие вина, доживут… Как однажды поэтесса сказала: «Моим стихам, как крепким, хорошим винам, придет свой срок»», — заключил режиссер.

Ранее артист «Театра имени Моссовета» Александр Яцко в интервью RTVI рассказал об инертности театра.

«Но сейчас время такое сложное. На какую тему сейчас выскажешься? Боятся, наверное», — говорил Яцко.

В свою очередь актер Александр Самойленко заявил, что современное российское кино «американизируется» и все больше напоминает «цирковой номер».

«А наше кино всегда славилось неким симбиозом коммерции и кино, где можно подумать, где можно пострадать, улыбаться и так далее. Всегда этот симбиоз и выдавал наше кино», — сказал Самойленко.