Немецкие урологи разработали мобильное приложение для мужчин, страдающих от преждевременного семяизвержения. Клинические испытания внушают надежду — приложение позволило продлить половой акт в среднем на 64 секунды, рассказали авторы исследования на открывшемся в Лондоне ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов.

Преждевременная эякуляция, или раннее семяизвержение, — это мужская сексуальная дисфункция, при которой семяизвержение происходит в результате минимальной сексуальной стимуляции, до или в самом начале полового контакта. Эта дисфункция остается малоизученной, по грубой статистике ей подвержено до 30% мужского населения, и лишь 9% обращаются к медикам за помощью.

Считается, что проблема серьезна и требует внимания, если семяизвержение наступает в течение 1-2 минут после начала контакта. Причины состояния сложны — они могут быть связаны как с проблемами в отношениях, так и с психологическими факторами, такими, как тревожность, стресс или депрессия. У многих мужчин эта проблема вызывает беспокойство за свою интимную жизнь, однако большинство медикаментозных средств, таблеток и кремов, лишь слегка облегчают симптомы.

Ученые под руководством Кристера Гребена из Марбургского университета разработали приложение для мобильного телефона, способное в значительной части решить проблему. «Многие мужчины, живущие с преждевременной эякуляцией, не ищут помощи из-за стыда, который связан с этим состоянием. Наше исследование показало, что в качестве домашнего средства самопомощи это приложение способно помочь мужчинам улучшить контроль за семяизвержением и достичь удовлетворительной сексуальной жизни не в ущерб спонтанности», — пояснил Гребен.

В ходе клинического исследования были отобраны 80 мужчин-добровольцев, страдавших от преждевременного семяизвержения, которые заполнили опросники, касающиеся своих физических и психологических ощущений во время сексуального контакта. Их попросили использовать секундомер для замера момента эякуляции.

По прошествии 12 недель одной группе мужчин дали доступ к разработанному приложению Melonga, вторая группа оставалась под наблюдением. По прошествии еще 12 недель мужчины, использовавшие приложение, продемонстрировали заметные успехи. Продолжительность полового акта у них в среднем выросла на 64 секунды (с 61 до 125 секунд), у мужчин из контрольной группы — всего на полсекунды.

Мужчины из первой группы сообщили, что стали гораздо лучше контролировать время наступления эякуляции, стали меньше об этом тревожиться, отношения с партнером улучшились, выросли другие показатели качества жизни, связанные с сексуальной активностью и уверенностью. По истечении 12 недель 22% мужчин, использовавших приложение, по собственным ощущениям перестали страдать от дисфункции.

Разработчики приложения пока не раскрывают механизмы его работы и в какой момент его надо использовать. «Приложение обучает мужчин нескольким терапевтическим техникам, дает подсказки и упражнения, разработанные урологами и психологами, а также сообщает мужчинам основанную на наблюдениях информацию об этом состоянии», — говорится в релизе.